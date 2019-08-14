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      Зеленський анонсував ринок землі: чому українці проти

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      Володимир Зеленський у 2019 році планує скасувати мораторій на продаж землі. Однак більшість громадян України виступили проти такої ініціативи президента.

      Чого бояться українці

      Економіст Тарас Козак в ефірі 24 каналу розповів, що українці виступають проти ринку землі, бо бояться невідомих наслідків. 

      Цікаво! Скільки людей хочуть продати землю після скасування мораторію

      "Чому бояться? Бо сьогодні ринку немає, сьогодні ми фактично маємо монополію в багатьох областях і районах на землю сільськогосподарського призначення. А захопили її величезні агрокомпанії, а люди не знають, як це буде, якщо щось зміниться. Люди бояться невідомості", – розповів Козак. 

      За його словами, на думку громадян України впливає також інформація, яка звучить з телеканалів, зокрема, олігархічних. 

      Телеканали, особливо олігархічні, розповідають, що коли буде ринок землі, то приїдуть якісь американці, китайці навезуть свою робочу силу або вивезуть чорнозем до Китаю, на Місяць чи ще кудись,
      – зазначив експерт. 

      Що потрібно, аби запрацював ринок землі

      "Що буде реально і що потрібно, щоб запрацював ринок землі? Спершу треба зупинити цей мораторій землі. Він зупиняється не просто рішенням, а там ще повинен бути закон про державний кадастр", – пояснив гість студії.

      Дивно, що українці, які кажуть, що не хочуть ринку землі, самі себе позбавляють права купити чи продати землю. Чому позбавляти себе права? Люди не розуміють, вони зазомбовані,
      – сказав економіст.

      Він вважає, якщо громадяни бояться, що землі куплять іноземці, то можна ввести певні обмеження щодо цього.

      "Можливо на рік або два поставити обмеження, до прикладу, що іноземці не матимуть права купувати великі ділянки землі. Однак, чим вільніший буде ринок землі, тим дорожче ця земля коштуватиме. Адже, якщо їх зможуть купувати іноземці, то вони будуть присилати сюди валюту та будуть конкурувати за цю землю. А тому ті громадяни і селяни, які сьогодні володіють землею, зможуть її продати", – пояснив Тарас Козак.

      ціни мораторій
      По скільки в областях України продають землю під мораторієм / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про ринок землі в Україні? Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

      Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Ринок землі Мораторій на продаж землі Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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