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      Зеленський і АТО: "Квартал 95" показав зворушливий документальний фільм

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      Зеленський і АТО: "Квартал 95" показав зворушливий документальний фільм

      Студія "Квартал 95" представила документальний спецпроект "Душа не пропала ...".

      Команда Володимира Зеленського розповіла про ставлення до війни та волонтерську допомогу й показала відео концертів на передовій і спілкування з бійцями. Зокрема, у фільмі є кадри виступу перед захисниками на День Незалежності у 2014 році, зустрічей із пораненими в госпіталі, виступів у різних військових частинах і концерту в аеропорту Маріуполя.

      "Страшно їздити у госпіталь. Ми багато проїхали, зустрічалися з різними людьми – важкими і дуже важкими. Повноцінними, але нецілими. Це страшно", – зізнався Володимир Зеленський.

      Крім цього, у фільмі йдеться про допомогу фронту.

      Наших поранених захисників евакуювали на УАЗ-иках 73-го року випуску, на які в Україні неможливо купити амортизатори і гальмівні колодки, бо це російське виробництво. Хлопці зі студії "Квартал 95" купили машину у Бельгії. Ми її женемо. Її 2,5 міс. розмитнює Міністерство соціальної політики – у них новорічні свята. Хлопці, про що мова…,
      – розповів волонтер Юрій.

      Також актори студії відправили на фронт низку іншої техніки, зокрема автобус з фільму "Слуга народу", який переобладнали у пересувний кінотеатр.

      "Із самого початку воєнних дій в Україні Володимир Зеленський і студія "Квартал 95" активно допомагали й допомагають бійцям української армії та волонтерам. Ця робота ведеться системно, протягом усіх цих років, але ніколи хлопці з "Кварталу" особливо не афішували своєї діяльності, не піарилися на цьому", – підкреслили у "Кварталі 95". І додали, що до створення фільму студію спонукали маніпулятивні публікації, які останнім часом з’являються у ЗМІ та соцмережах і мають на меті дискредитувати Володимира Зеленського – лідера виборчих перегонів.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Квартал 95
      Джерело: 24 Канал
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