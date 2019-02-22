Зеленський і АТО: "Квартал 95" показав зворушливий документальний фільм

Студія "Квартал 95" представила документальний спецпроект "Душа не пропала ...".

Команда Володимира Зеленського розповіла про ставлення до війни та волонтерську допомогу й показала відео концертів на передовій і спілкування з бійцями. Зокрема, у фільмі є кадри виступу перед захисниками на День Незалежності у 2014 році, зустрічей із пораненими в госпіталі, виступів у різних військових частинах і концерту в аеропорту Маріуполя.

"Страшно їздити у госпіталь. Ми багато проїхали, зустрічалися з різними людьми – важкими і дуже важкими. Повноцінними, але нецілими. Це страшно", – зізнався Володимир Зеленський.

Крім цього, у фільмі йдеться про допомогу фронту.

Наших поранених захисників евакуювали на УАЗ-иках 73-го року випуску, на які в Україні неможливо купити амортизатори і гальмівні колодки, бо це російське виробництво. Хлопці зі студії "Квартал 95" купили машину у Бельгії. Ми її женемо. Її 2,5 міс. розмитнює Міністерство соціальної політики – у них новорічні свята. Хлопці, про що мова…,

– розповів волонтер Юрій.

Також актори студії відправили на фронт низку іншої техніки, зокрема автобус з фільму "Слуга народу", який переобладнали у пересувний кінотеатр.

"Із самого початку воєнних дій в Україні Володимир Зеленський і студія "Квартал 95" активно допомагали й допомагають бійцям української армії та волонтерам. Ця робота ведеться системно, протягом усіх цих років, але ніколи хлопці з "Кварталу" особливо не афішували своєї діяльності, не піарилися на цьому", – підкреслили у "Кварталі 95". І додали, що до створення фільму студію спонукали маніпулятивні публікації, які останнім часом з’являються у ЗМІ та соцмережах і мають на меті дискредитувати Володимира Зеленського – лідера виборчих перегонів.