Зеленський нагородив званням Героїв ліквідаторів Чорнобиля: фото, відео

Президент України Володимир Зеленський вручив три ордени Золота зірка Героя України ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагородження Героїв

Церемонія нагородження відбулася під час робочої поїздки глави держави на Чорнобильську АЕС.

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Звання Героїв отримали Олексій Ананенко, Валерій Беспалов і Борис Баранов (посмертно), які свого часу спустилися до басейну під реактор, аби запобігти повторному вибуху.



Фото ліквідаторів аварії на ЧАЕС



Нагородження ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Передача саркофагу Чорнобильські АЕС

Окрім цього, на території Чорнобиля відбулася символічна передача ключів саркофагу від ЄС керівництву Чорнобильської АЕС. Від сьогодні Україна повністю відповідає за його безпеку та експлуатацію.

Що відомо про саркофаг для ЧАЕС? Саркофаг від фірми Novarka встановлений над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Гігантська споруда вагою більш ніж 36 тисяч тонн уже успішно пройшла пробну 72-годинну експлуатацію. Саркофаг запобігатиме поширенню радіоактивних речовин, якими й досі заповнений енергоблок.

"Сьогодні ми отримали ключі від споруди, яка створена спільними зусиллями десятків країн світу для захисту всієї планети і людства від радіаційного забруднення", – заявив Володимир Зеленський.



Символічна передача ключів від саркофага

"Зелена зона" для туристів

Володимир Зеленський також підписав указ про те, що Чорнобильська зона стає "зелено зоною". Тобто тепер доступ для туристів до території ЧАЕС має бути спрощений.



Візит Володимира Зеленського на Чорнобильську АЕС

"Давайте нарешті припинимо відлякувати людей та перетворимо зону відчуження на науковий туристичний магніт", – наголосив президент.



Аварія на ЧАЕС у цифрах: інфографіка 24 каналу