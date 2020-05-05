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      Зеленський попросив у ЄБРР фінансової підтримки для українських компаній

      -
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ЄБРР сером Сумою Чакрабарті. Серед іншого очільник держави звернувся з проханням про підтримку ЄБРР українських державних компаній.

      За словами Зеленського, державні компанії потребують додаткової ліквідності. Все через кризу, пов’язану з COVID-19. Відтак президент України висловив сподівання на підтримку ЄБРР українських державних компаній. Інформацію про розмову Зеленського та Чакрабарті опубліковано на офіційному сайті Офісу Президента.

      До слова Дефіцит держбюджету України склав 23,5 мільярда гривень з початку року

      "Ми розуміємо, що малий і мікробізнес страждають найбільше, а це – наша економіка. І Офіс Президента, і уряд, і парламент – усі ми злагоджено працюємо, щоб розробити програми підтримки наших підприємців. У зв’язку з цим пропоную ЄБРР розглянути шляхи підтримки дій уряду для запуску програми масштабного фінансування малого та середнього бізнесу, а також надання гарантій за такими кредитами", – зазначив Володимир Зеленський.

      Сторони окремо зупинилися на обговоренні інфраструктурного проєкту, який допоміг би створити чимало робочих місць. Однак про який саме проєкт йшла мова, в повідомленні не вказано.

      Відзначимо, що у 2019 році Україна стала другою найбільшою країною операцій ЄБРР за обсягами фінансування та посіла перше місце за кількістю проєктів – 51. Європейський банк реконструкції та розвитку у 2019 році інвестував в Україну понад 1 мільярд євро. Більша частина грошей була спрямована на екопроєкти.

      наслідки дефолту
      Наслідки дефолту для України / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Бізнес ЄБРР Володимир Зеленський Новини України
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