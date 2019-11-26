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      Зеленський просить допомоги піймати "хрещеного батька контрабанди в Україні"

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      У центрі – Вадим Альперін, саме його просить допомогти піймати Володимир Зеленський / censor.net

      Володимир Зеленський 26 листопада звернувся до українців із закликом допомогти упіймати Вадима Альперіна. Президент пообіцяв цінні подарунки тим, хто допоможе НАБУ в упійманні цього втікача від правосуддя.

      "Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо та безпосередньо на митниці від правоохоронців утік такий собі пан Альперін", – написав Зеленський у фейсбуці.

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      Як стверджує глава держави, Вадим Альперін – "один із хрещених батьків контрабанди в Україні". Наразі ж він переховується все ще на території України.

      Прошу всіх підключитися й допомогти йому знайти дорогу до НАБУ. Або допомогти правоохоронцям знайти пана Альперіна. З мене особисто – цінний подарунок,
      – наголосив Зеленський.

      "Телефонуйте на гарячу лінію НАБУ – 0 800 213 200", – закликав президент.

      Хто такий Вадим Альперін

      Вадим Альперін – "король одеської контрабанди", як пишуть місцеві ЗМІ. Альперіну приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки його оцінювали у мільярд доларів.

      ► Вперше про Альперіна заговорили публічно у 2008 році. Тоді сомалійські пірати захопили українське судно "Фаїна", яке, як виявилося, перевозило зброю. А власником судна був саме Альперін.

      Гучний скандал розгорівся у 2017 році: Альперіна звинуватили в намаганні дати хабар у 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ (чи то за те, аби зняли арешт із рахунків певних підприємств, чи то за те, щоб "загубили" справи).

      У листопаді 2017 року суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у 21 мільйон гривень. Однак суд апеляційний зменшив суму до 141 тисячі гривень, і Альперін вийшов на волю.

      Нарешті у листопаді 2019 НАБУ здійснило затримання 10 людей у справі Альперіна та порушення митного законодавства. Однак не вдалося затримати самого Альперіна – він зник.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Володимир Зеленський Державна митна служба Контрабанда Новини Одеси
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