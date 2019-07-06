Зеленський вимагає звільнення голів обласних митниць Західної України протягом двох діб

Робота головних митників Чернівецької, Волинської, Львівської та Закарпатської областей викликала незадоволення у президента Зеленського, особливо у напрямі боротьби з контрабандою. Глава держави попросив їх написати заяви на звільнення протягом двох діб.

"Мені здається, ми дуже довго, багато років, чуємо, що нам треба робити – і не робимо", – зазначив Володимир Зеленський під час робочої наради з працівниками Державної митної служби в Ужгороді у суботу, 6 липня.

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Президент заслухав доповіді керівників та виконувачів обов'язки обласних митниць – Чернівецької, Волинської та Львівської – про боротьбу з контрабандою. Однак доповіді визнав незадовільними і порушив питання про звільнення голів цих митниць, а також Закарпатської, голова якої не був присутнім на нараді.

Скажіть, будь ласка, якщо ви не можете зупинити контрабанду, чому ви не звільнитесь? Якщо ви не можете це зупинити, чому ви там працюєте?

– запитав у голів митниць президент.

Глава держави пояснив свою точку зору: "У нас немає часу – лише п'ять років. Послухайте, це мукання вже дістало. У мене до вас прохання: написати заяви про звільнення".

Після цього Зеленський запитав у виконувача обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова, чи може той звільнити зазначених керівників, якщо вони відмовляться писати заяви про звільнення за власними бажаннями. Причому питав двічі. На перше запитання Власов лише сказав: "Це повинно бути чоловічим рішенням". І лише на друге підтвердив – звільнити зможе.

Про яких чиновників мовиться?

► Кривіцький Віктор Броніславович, начальник Волинської митниці ДФС з 15 грудня 2016 року.

► Салагор Микола Михайлович, начальник Чернівецької митниці ДФС з 22 жовтня 2014 року.

► Балуєв Станіслав Сергійович, начальник Закарпатської митниці ДФС з 18 липня 2018 року.

► Прокіпчук Левко Ігорович, начальник Львівської митниці ДФС з 18 вересня 2015 року.

Також на нараді з митниками 6 липня Володимир Зеленський заявив, що відсутність контролю за правоохоронними та митними органами з боку президента – уявлення хибне, і після виборів до Ради воно мине. Зеленський вважає, що митникам вже зараз треба виправлятися і починати працювати як нормальні люди. "Адже коли у нас буде прокуратура і більшість – буде пізно", – зазначив президент.