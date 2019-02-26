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      Земельні махінації депутата Київради Кримчака: що про це відомо

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      Депутату Київради Сергію Кримчаку повідомили про підозру
      Депутату Київради Сергію Кримчаку повідомили про підозру / Колаж 24 каналу

      Депутатові Київської міської ради, екс-секретарю земельної комісії Сергію Кримчаку повідомили про підозру у заволодінні земельними ділянками та незаконному збагаченні майже 20 мільйонів гривень.

      Як інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро, йдеться про заволодіння 6 земельними ділянками загальною площею 4700 метрів квадратних та незаконному збагаченні на 19,5 мільйонів гривень.

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      У НАБУ прізвища посадовця не зазначають, а у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) підтверджують, що йдеться про екс-секретаря земельної комісії Сергія Кримчака.

      Слідство встановило, що впродовж 2008-2014 років чинний депутат Київради, який в той час був секретарем комісії з питань земельних відносин, незаконно заволодів 6 ділянками у Голосіївському районі Києва загальною вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Земля перебувала у комунальній власності.

      Як діяла схема незаконного заволодіння землею?

      У НАБУ показали злочинну схему, яку організував посадовець.

      схема НАБУ Кримчак махінації
      Схема НАБУ, як депутат Київради Сергій Кримчак заволодів земельними ділянками

      На підставі підроблених заяв він ініціював виділення цих ділянок особам, копії документів яких вдавалось отримати його родичеві.

      Брат Кримчака шукав підставних осіб, на імена яких можна було б приватизувати вільні земельні ділянки. Земкомісія погодила питання про надання цих ділянок, а пізніше депутати Київради проголосували за відповідне рішення – виділити 6 земельних ділянок за підробленими заявами.

      Родичу Кримчака залишалось лише оформити довіреності від формальних власників на розпорядження земельними ділянками. Жоден з формальних власників не лише не користувався отриманою землею, а навіть не знав, що став її власником.

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      Детективи НАБУ встановили, що у 2015-2016 роках депутат збагатився на 19,5 мільйонів гривень, законність набуття яких не зміг підтвердити доказами.

      За частину з цих грошей депутат придбав позашляховик класу "люкс".

      В декларації Кримчака за 2017-й рік згадується одразу про 3 автомобілі Mercedes-Benz, щоправда, усі записані на дружину.

      У документі зазначено, що у січні 2017 дружина Сергія Кримчака Дарія Масол стала власницею елітного автомобіля Mercedes-Benz GLE coupe 2016 року випуску, яким користується той самий брат депутата Антон Кримчак.

      Ціна такого позашляховика на автопорталах коливається від 1 до 2 мільйонів гривень.

      Мерседес Кримчак авто
      Автомобіль Mercedes-Benz GLE coupe

      У чому ще звинувачують Сергія Кримчака?

      Це вже не перша підозра депутатує. У вересні 2017-го детективи НАБУ уже затримували Сергія Кримчака. Тоді суд йому обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте він вийшов із СІЗО, сплативши заставу у розмірі 1,4 мільйона гривень.

      У Київраді Кримчак представляє депутатську фракцію "Єдність".

      Сергій Кримчак Київрада
      Сергій Кримчак представляє фракцію "Єдність" у Київраді//Фото з Facebook

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      Теги: Новини політики Розслідування Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Києва НАБУ Ринок землі Київрада
      Джерело: 24 канал
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