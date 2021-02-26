Сьогодні вийшов новий альбом Земфіри. І мене зацікавила не стільки пластинка, скільки реакція на неї. Мені здається, жоден український чи західний реліз за останні кілька років не хвилював аудиторію в фейсбуці і інстаграмі (принаймні в моїй стрічці) настільки сильно. Далі читайте російською.

Это не тема о ностальгии. Понятно, что "Искала" и ряд других песен забетонированы в сознании. Речь именно о том, что люди идут и слушают целый новый альбом. И это в эпоху стримингов, когда любой артист борется с тысячами других за внимание каждую пятницу.

Читайте также Призвали не терять себя: TVORCHI презентовали сингл "Віч-на-віч"

Но почему так?

Почему на седьмом году войны с Россией, на седьмом году попыток откреститься от контента с Востока, единственной новостью из музыкального мира (за пределами Евровидения), которая вызывает обсуждение, становится альбом российской певицы, которая здесь уже семь лет не выступает?

Почему именно Земфира?

Можно было бы свести все к "просто музыка хорошая", но я в это не верю. Хорошую музыку уровня Земфиры продолжают делать ее коллеги по руроковому лагерю – Би-2, Сплин, Мумий Тролль. Но о них почти не говорят. Хорошую музыку делают за рубежом: от Тейлор Свифт до Cardi B. Но даже о Билли Айлиш писали меньше. Потрясающую музыку делают у нас: от Vivienne Mort до Дах Дотерз. Но и тут интерес довольно скромный.

Значит, причины кроются в чем-то другом.

Земфира, безусловно, артистка значительная и повлиявшая. В условном пантеоне песен, которые знают и разбирали на гитаре, найдется что-то из ее раннего творчества – либо про апельсины, либо про ромашки. Она шла в авангарде альтернативного рока нулевых, который в последствии стал мейнстримом. В принципе, сравнимыми с Земфирой по масштабу на пике ее популярности были разве что ОЕ.

Ни The Weeknd, ни Бейонсе, ни Леди Гага, ни RHCP, ни Muse не вызывали такого экстаза в среде украинского фейсбука. Ни ОЕ, ни Антитіла, ни Друга Ріка, ни Дахабраха. А Земфира вызвала. Пытаясь вспомнить подобную реакцию хоть на кого-то, мне подсказал Артем Рисухин – A Moon Shaped Pool Радиохед.

И действительно, Земфира была (и, наверное, остается) русскоязычным Radiohead. Такая же вечно непонятая, с сильным акцентом на аранжировки, депрессивным флером и "альтернативностью", заложенной в ДНК. Если все это упростить до понятных медиумов – главная общность между Земфирой и Radiohead в том, что слушать их всегда было круто. Это та самая музыка "со смыслом" для миллениалов-хипстеров, как The Smiths в 500 дней лета.

И даже спустя 8 лет с последнего альбома, несмотря на скандалы с флагами, невнятную позицию самой Земфиры и ее зашквары в России – ощущается, что Земфиру все еще слушать круто.

Интересно! Первые едем с украинской песней: группа Go_A рассказала, как готовится к Евровидению-2021

Причина 1: Земфира – это все еще круто

Я не раз замечал такую штуку – музыка из России считается чем-то взрослым, серьезным, настоящим. На пьяных вечеринках все начинается с зарубежных хитов (потому что это стиль), продолжается украинскими (потому что это весело) и заканчивается российскими (либо то, что принято называть гилти плеже из 90-х вроде Руки Вверх и Меладзе, либо серьезная музыка на подумать и поплакать вроде Земфиры). Почему так произошло – тема отдельного разговора (как и возросшая любовь к Меладзе и Сердючке).

Но глобально ее можно свести к нелицеприятному факту. Россия воспринималась как нечто большее и влиятельное, чем Украина. Артисты тянулись за Москвой. Чтобы стать популярными тут, сначала нужно было стать популярными там. Это было (и остается) государственной политикой РФ в культурном поле по отношению ко всем остальным странам бывшего СССР, а особенно Украине.

Земфира была богиней альтернативной сцены Москвы на ее пике. Земфира – это большая Сестра альтернативной музыки нулевых.

Кроме всего, Земфира, среди всех звезд альтернативного рурока, была наиболее близка с Украиной, а если точнее – с Океаном Ельзи. Это и совместные выступления на многих фестах, и многолетние участие Димы Шурова в качестве музыканта и аранжировщика. Даже на последнем альбоме звучит гитара Петра Чернявского на песне (символично) Крым.

Так что Земфире удавалось быть флагманом серьезного "большого" рынка и при этом быть здесь как бы своей. Что лишь добавило ей фанатской любви.

А вы уже слушали? Группа "Бумбокс" презентовала новую чувственную песню "Жаль"

Причина номер 2: Земфира – это все еще серьезно

Но сводить все к колониализму и тлетворному влиянию российской пропаганды было бы неправильно. Есть еще один фактор в популярности Земфиры, который роднит этот феномен с глобальной ситуацией в мировой музыке.

Земфира – одна из последних музыкальных звезд периода ТВ. Так же как и Мумий Тролль, Би-2 и Ленинград. Так же как ОЕ, Друга Ріка, Бумбокс и СКАЙ. Мое поколение знакомилось с творчеством этих групп еще по клипам – на М1, OTV, MTV Украина (пока он еще был). Наряду с теми же Radiohead, Muse и Coldplay.

Если посмотреть на лайнапы топовых фестивалей (ну это до ковида были такие сборища людей, где группы выступали), вы увидите очень мало свежих артистов, написанных крупным шрифтом. Глобальная проблема мировой музыкальной индустрии в последние годы – становится все меньше новых суперзвезд. Поэтому даже прогрессивные молодежные фесты стараются играться на ностальгии и мечтают о реюнионах SOAD и RATM. Поэтому из года в год RHCP становятся хедлайнерами приблизительно всех фестов, на которых выступают. Потому что после завершения эпохи телевидения создать суперзвезду стало гораздо тяжелее.

Земфира и ОЕ – две главных суперзвезды эпохи заката ТВ. Каждый из них выбрал свой путь. ОЕ отказались от попыток играть в альтернативу и стали народной группой. Земфира продолжила тянуть туман загадочности за собой.

Но суть в другом. Появись они сейчас, в новых правилах рынка, – не факт, что их успех был бы таким же оглушительным. И не думаю, что поколение ютуба и тиктока так же пристально следит за "Бордерлайн". А так, шлейф ностальгии за старыми добрыми временами, в которых Земфира соседствовала с "Той День" ОЕ и Пригодами Джекі Чана по "Новому", слишком силен.

Причина номер 3: Земфира – последняя суперзвезда ТВ

Моя хорошая знакомая написала мне ночью "слушаю Земфиру с ощущением, что я подпольщица, и делаю что-то запретное". И это очень четкая характеристика того, что происходит. Люди, которые отгоняют от себя российский контент (как я), найдут массу причин, почему слушать Земфиру в 2021 – это насиловать труп рурока.

Люди, которые искренне любят эту артистку, станут за нее грудью и скажут, что им пофиг, что все вокруг думают.

Но факт остается фактом – на седьмом году войны, без концертов, почти без присутствия в медиа, без внятной политической позиции, российская артистка остается одной из самых популярных в этой стране. Ее слушают и те, кто считают, что на Донбассе просто какой-то непонятный конфликт, и люди, которые позавчера выходили на Банковую в защиту Стерненко.

Искусственный интилект умеет творить "Океан Эльзы" очаровал фанатов новой премьерой песни "Без тебе мене нема": видео

Интерес к Земфире – это следствие мощной информационной инерции, которую мы отчаянно пытаемся преодолеть уже 7 лет. Это вызов для украинских артистов, которые с 2014 года не смогли создать достойного конкурента в нише нестыдного альтернативного поп-рока.

И это вызов для украинской аудитории, которая все еще не нашла достойных кумиров на англоязычном рынке и продолжает оглядываться на более доступный для понимания русскоязычный.