В одному з регіонів України стався землетрус: наскільки сильним він був
- У Хмельницькій області зареєстровано землетрус магнітудою 1,5 бала на глибині близько 1 кілометра.
- Землетрус класифіковано як не відчутний, він не вплинув на людей і не становив загрози для інфраструктури.
У Хмельницькій області зафіксували землетрус магнітудою 1,5. Поштовхи утворились на глибині близько 1 кілометра.
Про це повідомляє 24 Канал за посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Що відомо про землетрус на Хмельниччині?
Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус з території Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Повідомлено про поштовхи магнітудою 1,5 бала на глибині 1 кілометра.
Фахівці зазначають, що землетрус класифікується як не відчутний. Він не вплинув на повсякденне життя людей і не спричинив жодних загроз для будівель чи комунікацій.
Згідно з класифікацією, землетрус належить до категорії не відчутних – його не могли зафіксувати люди, а також він не становив загрози для населення чи інфраструктури,
– зазначили в Головному центрі спеціального контролю.
Що відомо про останні сейсмічні явища в Україні?
- В районі міста Стрий на Львівщині стався землетрус магнітудою 3,0 бала на глибині 4 кілометри. Мешканці Львівської області відчули слабкі підземні коливання.
- У Чернівецькій області в ніч на 13 грудня зареєстрували землетрус магнітудою в 2,5 бала за шкалою Ріхтера.