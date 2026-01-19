В одному з регіонів України стався землетрус: наскільки сильним він був

У Хмельницькій області зафіксували землетрус магнітудою 1,5. Поштовхи утворились на глибині близько 1 кілометра.

Про це повідомляє 24 Канал за посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Дивіться також В Україні за кілька днів відбулося 4 землетруси: сейсмолог сказав, чи це свідчить про небезпеку

Що відомо про землетрус на Хмельниччині?

Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус з території Новоушицької територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Повідомлено про поштовхи магнітудою 1,5 бала на глибині 1 кілометра.

Фахівці зазначають, що землетрус класифікується як не відчутний. Він не вплинув на повсякденне життя людей і не спричинив жодних загроз для будівель чи комунікацій.

Згідно з класифікацією, землетрус належить до категорії не відчутних – його не могли зафіксувати люди, а також він не становив загрози для населення чи інфраструктури,

– зазначили в Головному центрі спеціального контролю.

Що відомо про останні сейсмічні явища в Україні?