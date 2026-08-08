У Карпатах стався землетрус

У суботу, 8 серпня, на території Чернівецької області фахівці зафіксували підземні поштовхи. Землетрус мав оцінку 1,4 бала за шкалою Ріхтера.

Поштовх стався близько 19:40. Про це повідомили на сайті ГЦСК.

Що відомо про землетрус?

Головний центр спеціального контролю зазначив, що землетрус не був небезпечним. Він мав оцінку 1,4 бала по шкалі Ріхтера та стався на невеликій глибині.

Згідно з офіційною класифікацією, цей землетрус належить до категорії невідчутних для людей. Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині п'яти кілометрів.

Зверніть увагу! Шкала Ріхтера – шкала для оцінки сили землетрусу в його осередку. Її у 1935 році почали використовувати американські сейсмографи Чарльз Ріхтер і Бено Гутенберг. Вона має оцінку від 1 до 10. Найбільшим зафіксованим землетрусом є – Великий чилійський землетрус у 1960 році, магнітудою 9,5 балів.

У вівторок, 4 серпня, у центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи відчули жителі кількох провінцій регіону Тоскана, зокрема Пізи, Лукки та Масса-Каррари.

Також 31 липня поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7. Через підземні поштовхи виникли перебої з електропостачанням, а також пошкоджені кілька будівель.