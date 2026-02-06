Вже не вперше: одну з областей України сколихнув землетрус
- На Полтавщині 6 лютого стався землетрус магнітудою 3,1 з епіцентром поблизу села Мильці на глибині 9 км.
- Подібний землетрус з магнітудою 3,1 вже відбувався в цьому регіоні 1 липня минулого року.
У п'ятницю, 6 лютого, на території Полтавщини стався землетрус. Магнітуда явища сягнула 3,1 за шкалою Ріхтера
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Що відомо про землетрус на Полтавщині?
Підземні поштовхи магнітудою 3,1 було зафіксовано 6 лютого о 19:46. Фахівці визначили епіцентр – це сталось поблизу села Мильці Полтавської громади, на глибині 9 кілометрів.
У центрі зауважили, що землетруси із такою силою вважаються не відчутними для мешканців території, де він відбувається.
Водночас там додали, що на Полтавщині таке явище трапляється вже не вперше. Попереднього разу сейсмічну активність зафіксували торік 1 липня. Цікаво, що й того разу магнітуда сягала показника 3,1 за шкалою Ріхтера.
Землетруси в Україні: що відомо?
4 лютого 2026 року землетрус зареєстрували у Чернівецькій області. Підземні поштовхи сталися о 23:44 у Дністровському районі, на території Сокирянської громади. Магнітуда становила 1,4.
2 лютого землетрус стався в Азовському морі. Епіцентр був на глибині 10 кілометрів, поштовхи відчувалися на відстань до 300 кілометрів, зокрема в Дніпрі, Запоріжжі та Донецькій області.
13 грудня 2025 року у Чернівецькій області зафіксували землетрус помірної слабкості. Деякі мешканці могли відчути легкі поштовхи, але руйнувань не було.