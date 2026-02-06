Вже не вперше: одну з областей України сколихнув землетрус

У п'ятницю, 6 лютого, на території Полтавщини стався землетрус. Магнітуда явища сягнула 3,1 за шкалою Ріхтера

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус на Полтавщині?

Підземні поштовхи магнітудою 3,1 було зафіксовано 6 лютого о 19:46. Фахівці визначили епіцентр – це сталось поблизу села Мильці Полтавської громади, на глибині 9 кілометрів.

У центрі зауважили, що землетруси із такою силою вважаються не відчутними для мешканців території, де він відбувається.

Водночас там додали, що на Полтавщині таке явище трапляється вже не вперше. Попереднього разу сейсмічну активність зафіксували торік 1 липня. Цікаво, що й того разу магнітуда сягала показника 3,1 за шкалою Ріхтера.

Землетруси в Україні: що відомо?