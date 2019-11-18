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      24 Канал Блоги Михайло Дубинянський
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Михайло Дубинянський

      ЗЕмля преткновения. Как фанаты Порошенко вдруг стали союзниками Зеленского, – Дубинянский

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      Дискуссия о земле расколола электорат обоих президентов / 24 Канал

      Яростные споры о рынке земли не утихают в Украине уже неделю. Впрочем, это далеко не предел: яростные споры о Порошенко и Зеленском не утихают и спустя семь месяцев после состоявшихся выборов. А столкновение одних споров с другими родило дополнительную политическую интригу.

      Безусловно, президенту Зе придется расплатиться за земельную реформу частью электоральных симпатий. В эти дни стало особенно очевидно, что весной за Владимира Александровича голосовали очень разные люди с разными ценностями и приоритетами. Те, кого привлекало "либертарианство" Зе-команды, только порадуются выходу Украины из клуба не торгующих землей в составе КНДР, Таджикистана, Конго, Кубы и Венесуэлы. Зато многие из тех, кто видел в Зеленском доморощенного Робина Гуда, переквалифицируют его в сообщника буржуев, покушающихся на бесценный украинский чернозем. Раскол условного 73% электората становится реальностью.

      Но не менее примечательно другое. Дискуссия о земле расколола и условный 25% электорат. Обнаружилось, что этой весной Петра Алексеевича тоже поддерживали очень разные люди с разными ценностями и приоритетами. Кто-то из них принципиально осуждает торговлю землей. Кто-то выступает против именно потому, что эта идея реализуется ненавистным Зеленским. А кто-то всегда ратовал за рынок земли и теперь не собирается жертвовать убеждениями во имя политической целесообразности.

      Экономист Сергей Фурса и сооснователь "Демократической сокиры" Виктор Трегубов, журналистка Алена Яхно и публицист Павел Казарин – этих заметных в блогосфере людей трудно заподозрить в антипатии к Порошенко и симпатиях к новой власти. Но в данном конкретном случае они выступили ситуативными союзниками Зе-команды – и раскритиковали позицию, занятую партией "ЕС". Даже непримиримый Аркадий Бабченко покинувший Украину после победы Зеленского и окрестивший нового гаранта "табуреткой", озвучил риторический вопрос: "А кто мне объяснит, в чем проблема с землей? По-моему, право продавать и покупать землю, квартиру, сигареты, мороженое, велосипед, вертолет, креветок и вообще какую-бы то ни было любую собственность – так же естественно, как дыхание".

      Как ни соблазнительно сводить любое явление украинской жизни к противостоянию "порохоботов" и "зелефанов", реальная действительность несколько шире и глубже. Стратегический для страны земельный вопрос попытались втиснуть в привычную послевыборную матрицу. И в результате матрица хоть и не разбилась, но дала трещину – причем с обеих сторон.

      За последнюю неделю тысячи активных граждан убедились, что есть вещи поважнее электорального выбора, сделанного 21 апреля. Что деление на "своих" и "чужих", порожденное схваткой Петра Алексеевича с Владимиром Александровичем, может внезапно оказаться несостоятельным. Что со "своими" приходится долго и безрезультатно спорить – зато "чужие" неожиданно превращаются в единомышленников.

      Постэлекторальный синдром по-прежнему одолевает Украину и украинское общество. Но земельная эпопея продемонстрировала, что в перспективе побороть этот недуг вполне возможно. Правда, побочным эффектом излечения станут новые разногласия и новые линии раскола. Ничего не поделаешь: иногда клин вышибается только другим клином.

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      сьогодні
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      Автор: Михайло Дубинянський
      Теги: Новини політики Мораторій на продаж землі Ринок землі
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