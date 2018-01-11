Згадати Все. Українське Різдво

Різдво – це завжди магія і сподівання на краще. Лунають колядки, вертеп дає виставу, столи гнуться від наїдків. Справжнє свято. Як воно є. Але ще не так давно дотримуватись різдвяних обрядів було небезпечно.

Про нібито шкоду від традиційного українського святкування розповідали в школах, вишах і на підприємствах.

"Під час різдвяних свят, коли вечеря, обов’язково мала бути якась політінформація в школі, на яку явка мала бути ну просто 100%. Якщо ти не з’явишся, то в тебе буде купа проблем", – згадує музикант Тарас Чубай.

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А якщо тебе застукали за Святою вечерею чи колядуванням – як мінімум догана і публічний осуд.

Та попри всі ці абсурдні заборони, які тримались до кінця 80-х, люди все-таки берегли різдвяні традиції. І якщо на Західній Україні колядували й організовували вертепи навіть у містах, то в Центрі й на Сході традиційне Різдво фактично збереглось лише в селах.

Про різдвяний стіл, атрибутику та колядки як перший "заробіток" дітей – дивіться у програмі.