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Згадати Все. Новорічні традиції

Згадати все 23:39, 28 грудня 147 Читать новость на русском

Ялинка. Тазик олів’є. Звернення президента. Дефіцитні мандарини. Вибухонебезпечне шампанське. Паперові сніжинки. Бій курантів. Хлопавки з конфетті. Ранкове похмілля. Сьогодні говоримо про свято Нового Року та всі його атрибути.

Запалювати вогники на ялинці на новорічному вечорі чи ранку – традиція така ж міцна, як віра в Діда Мороза. А автор сценарію такого свята мав би давно потрапити у Книгу рекордів Ґіннеса за найдовговічніший повторюваний сюжет.

З року в рік перед святами в дитсадках на сцену виходили одні і ті ж персонажі. Хоча в деяких садочках траплялися доволі незвичні новорічні персонажі. Вся ця святкова анімалістична юрба в кооперації з Дідом Морозом обов'язково викликала Снігуроньку, яка перед новим роком вічно десь блукала.


Дід Мороз і Снігуронька

Снігурку діти любили найбільше. Її зазвичай грала котрась із талановитих виховательок. А от з Дідами Морозами – вічний дефіцит. Доводилося терпіти. Бо головним на роздачі подарунків був саме цей ватнобородий дядько.

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Традицію прикрашати ялинку на свята породив народ. Німецький. Із заходу вона перекочувала до нас. Тож західний атрибут – ялинка – одним розчерком пера враз перестав бути буржуазним. За красою ялинки, бувало, оцінювали й господарів оселі. Тож її вибір – справа відповідальна.


Прикрашання ялинки

Екологічні аспекти тоді мало кого цікавили. Живі дерева у вільному доступі. А от штучна ялинка – рідкість і особливий шик. Ну а під ялинкою – незмінні ватні фігурки діда мороза й снігурки.

Відомо, що традиція залишати подарунки під ялинкою притаманна не всім регіонам України. У західних – подачок від Діда Мороза не хотіли. Там існував один благодійник – святий Миколай. Але дітям ідеологія нецікава, тож саме під акомпанемент щасливого дитячого сміху нарізалися "олів'єшечки" і рум'яніла шубка.

Про інші традиції святкування – дивіться у програмі.

Теги: Історія Згадати все Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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