Згадати Все. Штепсель і Тарапунька

Їх в обличчя знали мільйони. У популярності з ними могли тягатися хіба що космонавти. Їхній гумор був зрозумілий усім. Їх обожнювали в народі, але недолюблювали у владних кабінетах. Сьогодні згадуємо Юхима Березіна та Юрія Тимошенка – легендарний дует коміків Штепсель і Тарапунька.

Коротун і довгов’язий. Розсудливий та імпульсивний. Російськомовний одесит і україномовний полтавець – Штепсель і Тарапунька. Їхня популярність не знала меж. Український дует коміків став еталоном гумору та сатири на добрих 40 років.

Вони були популярні всі роки. У них ніколи не було падіння популярності,

– запевнив поет, народний артист України Юрій Рибчинський.

Їм складали вірші, на Тарапуньку і Штепселя малювали карикатури. Без них не обходився жоден великий концерт чи "Блакитний вогник". Їхні жарти цитували на кухнях, про них згадували в популярних комедіях.



Їх недолюблювали у владних кабінетах, але обожнювали в народі. Але давайте про все по черзі.

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Дует виник ще в їхні студентські роки, але тоді вони ще не були Штепселем і Тарапунькою. Одразу по закінченні Київського театрального інституту – в 1941 році – Юхим Березін і Юрій Тимошенко йдуть на фронт. Їхня зброя – гумор. Тоді бойовий дух вони піднімали під псевдонімами Галкін і Мочалкін.



Вже по війні вони придумують образи електромонтера Штепселя і міліціонера Тарапуньки. Врешті дует вирішує не обмежувати себе образами електрика і регулювальника. Але псевдоніми і характери залишають. Штепсель – виважений і розсудливий. Тарапунька ж – вибуховий і провокативний.



Деякі репризи Березін і Тимошенко придумують самі, деякі їм пишуть інші автори, в тому числі Павло Глазовий.

Хто переконав Штепселя й Тарапуньку відійти від мініатюр і спробувати себе в естрадних спектаклях – дивіться у програмі.