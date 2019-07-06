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      Жадан обурився через заяву кандидата "Слуги народу" Куницького про "російський Крим"

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      Жадан звернувся до Зеленського через кандидата від "Слуги народу"
      Жадан звернувся до Зеленського через кандидата від "Слуги народу" / фото з Facebook

      Український письменник Сергій Жадан звернувся до Президента Володимира Зеленського із закликом замінити на окрузі № 169 в Харкові кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького на іншого політика. На думку культурного діяча, Куницький не може балотуватися у депутати, адже називає Крим частиною Російської Федерації.

      Про це Сергій Жадан написав на своїй сторінці у Facebook.

      Письменник також поділився посиланням на новину, у якій згадано скандальне відео. На записі кандидат від "Слуги народу" Олександр Куницький заявляє, що Крим нібито належить Росії. До речі, відео було записано на території анексованого українського півострова та опубліковано самим політиком на YouTube-каналі у 2014 році.

      І ось тут не можу мовчати й хочу звернутися до президента. Володимире, скажіть –  а у вас є для нашого округу кандидат, який не вважає Крим частиною Росії? Ви ж серйозна політична сила, у вас є там кандидатів, очевидно – ціла черга. Можна з них вибрати когось адекватного й не ставитись до харків’ян, як до потенційних колаборантів? Відреагуєте?
      – заявив український письменник у соціальній мережі.

      Сергій Жадан також зазначив, що проживає саме на території округу № 169 у Харкові, де балотується скандальний кандидат Олександр Куницький. При цьому письменник додав, що вважає позицію про "російський Крим" особистою проблемою того, хто її висловлює. Але культурного діяча обурило, що така людина йде у політику. "Я б і мовчав. Але читаю сьогоднішні новини й бачу, як громадянин України повторює за кимось, що "Крым, оказывается, это Россия". І були б це його, громадянина, особисті проблеми, якби цей громадянин не йшов кандидатом на вибори", – додав він.

      Олександр Куницький за свій невеликий політичний шлях вже встиг потрапити і в інші скандали. У ЦВК повідомили, що мають факти щодо подвійного громадянства Куницького. Це обурило деяких чинних народних депутатів. Вони опублікували у соціальних мережах фотографії Олександра Куницького під час армійської служби в Ізраїлі та вимагали пояснень, чому він балотується у депутати. При цьому Куницького звинувачують у тому, що він використовував ізраїльський паспорт при перетині українсько-російського кордону навесні 2019 року.

      До слова, Сергій Жадан не єдиний, хто обурився такому кандидатові на окрузі. Харківська громадськість активно критикує партію "Слуга народу" за рішення висунути Куницького на мажоритарці. Так, солістка музичної групи KAZKA, харків’янка Олександра Зарицька звернулася до Володимира Зеленського із проханням розібратися з тим, що у Куницького є два громадянства. Харківська активістка Ірина Багалій теж вимагає пояснень від команди Зеленського через ситуацію з іноземним паспортом Куницького. Попросив Президента не підтримувати кандидата і відомий харківський юрист Леонід Маслов. Він висловив своє незадоволення тим, що Куницький неодноразово їздив до Росії після 2014 року. А активісти сайту "Миротворець" внесли його до списку бази та заявили, що підозрюють кандидата від "Слуги народу" у можливій співпраці з російськими спецслужбами.

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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