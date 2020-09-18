Жахлива аварія у Запоріжжі: стали відомі імена студентів, які згоріли живцем – фото
У Запоріжжі, поблизу парку Перемоги трапилася смертельна ДТП. Автівка на величезній швидкості врізалася в опору білборда та загорілася. Загинули троє людей – усі вони були громадянами Марокко.
Стали відомі особи загиблих в ДТП в Запоріжжі. Про це повідомили у фейсбуці Арабського дому в Україні.
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За інформацією громадської організації, всі загиблі в аварії були марокканцями. Це – 21-річний Валід Азізі, 20-річний Закарій Харді та 17-річна Наргес Джагун.
"Ми належимо Аллаху і до Нього повернемось", – зазначається в дописі.
"ТСН" з посиланням на власні джерела пише, що Наргес приїхала до Запоріжжя лише три дні тому на підготовчі курси для вступу.
У жахливій ДТП у Запоріжжі загинули троє марокканців / Фото Арабського дому в Україні
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ДТП у Запоріжжі: що відомо
- Трапилася аварія ввечері 17 вересня.
- За попередньою інформацією, BMW на шаленій швидкості злетів із дороги та врізався в опору білборда.
- Автомобіль зі шістьма людьми всередині миттєво спалахнув.
- Водії інших авто, що їхали поруч, зупинялися й намагалися допомогти. Вони витягували з палаючого автомобіля людей і намагалися загасити полум'я автовогнегасниками.
- Двох врятувати вдалося – водія і пасажирку з передніх сидінь встигли витягнути свідки аварії.
- Троє пасажирів, які були на задніх сидіннях, загинули на місці – згоріли. Доля ще одного – невідома.
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