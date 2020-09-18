У Запоріжжі, поблизу парку Перемоги трапилася смертельна ДТП. Автівка на величезній швидкості врізалася в опору білборда та загорілася. Загинули троє людей – усі вони були громадянами Марокко.

Стали відомі особи загиблих в ДТП в Запоріжжі. Про це повідомили у фейсбуці Арабського дому в Україні.

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За інформацією громадської організації, всі загиблі в аварії були марокканцями. Це – 21-річний Валід Азізі, 20-річний Закарій Харді та 17-річна Наргес Джагун.

"Ми належимо Аллаху і до Нього повернемось", – зазначається в дописі.

"ТСН" з посиланням на власні джерела пише, що Наргес приїхала до Запоріжжя лише три дні тому на підготовчі курси для вступу.



У жахливій ДТП у Запоріжжі загинули троє марокканців / Фото Арабського дому в Україні

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ДТП у Запоріжжі: що відомо

Трапилася аварія ввечері 17 вересня.

За попередньою інформацією, BMW на шаленій швидкості злетів із дороги та врізався в опору білборда.

Автомобіль зі шістьма людьми всередині миттєво спалахнув.

Водії інших авто, що їхали поруч, зупинялися й намагалися допомогти. Вони витягували з палаючого автомобіля людей і намагалися загасити полум'я автовогнегасниками.

Двох врятувати вдалося – водія і пасажирку з передніх сидінь встигли витягнути свідки аварії.

Троє пасажирів, які були на задніх сидіннях, загинули на місці – згоріли. Доля ще одного – невідома.

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