Жахлива аварія на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до чотирьох

Внаслідок аварії та поблизу села Богуслав, що на Дніпропетровщині, загинуло вже четверо людей. Ще 3 отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Дніпропетровщини.

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Аварія трапилась вранці 11 березня. За попередніми даними, водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автобусом "Рута", після чого лоб у лоб зіштовхнувся з вантажним автомобілем Mercedes-Benz.

Внаслідок аварії спалахнули дві автівки. На місці загинуло троє людей – пасажири ВАЗу – чоловік, жінка та маленька дитина. Пізніше у швидкій помер і водій цієї машини.

Водій Mercedes та ще двоє його пасажирів отримали травми та були доставлені до лікарні.