Жахлива ДТП на Миколаївщині, є загибла та багато постраждалих: фото

Поблизу села Благодатне, що на Миколаївщині, сталася смертельна аварія за участі вантажного мікроавтобуса Mercedes Benz та маршрутного таксі Mercedes Sprinter.

Прес-служба поліції Миколаївської області повідомила, що ДТП сталася приблизно о 12:30 на трасі Миколаїв – Благовіщенське.

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За попередньою інформацією, в результаті аварії загинула 25-річна пасажирка рейсового мікроавтобуса. Окрім цього, травми різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб, зокрема, обидва водії віком 45 та 35 років. Чотири людини госпіталізовані у важкому стані.

Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи поліції, медики і рятувальники. Всі обставини аварії і її причини встановлюються.



ДТП під Миколаєвом