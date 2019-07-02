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      Жахлива ДТП на Миколаївщині, є загибла та багато постраждалих: фото

      739 Читать новость на русском
      ДТП під Миколаєвом
      ДТП під Миколаєвом / Нацполіція

      Поблизу села Благодатне, що на Миколаївщині, сталася смертельна аварія за участі вантажного мікроавтобуса Mercedes Benz та маршрутного таксі Mercedes Sprinter.

      Прес-служба поліції Миколаївської області повідомила, що ДТП сталася приблизно о 12:30 на трасі Миколаїв – Благовіщенське.

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      За попередньою інформацією, в результаті аварії загинула 25-річна пасажирка рейсового мікроавтобуса. Окрім цього, травми різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб, зокрема, обидва водії віком 45 та 35 років. Чотири людини госпіталізовані у важкому стані.

      Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи поліції, медики і рятувальники. Всі обставини аварії і її причини встановлюються.

      дтп миколаїв
      ДТП під Миколаєвом

      дтп миклолаїв
      В результаті загинула 25-річна дівчина

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      Теги: Новини України Жертви Новини Миколаєва Аварії та ДТП
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