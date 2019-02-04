Жахливий обвал даху зі снігом стався у Харкові, є постраждалі: фото та відео

Погода внесла корективи в життя десятків харківських водіїв. У гаражному кооперативі, де зберігається півтори тисячі машин, просто на автівки упав дах із тоннами снігу, шифером та цеглою! Постраждали двоє людей, дві автівки понівечені вщент. Ще кількадесят машин досі не можуть викопати зі снігу.

В кооперативі 1 200 гаражів і 450 місць стоянки. Дах обвалився над 70 боксами. Сніг роздавив 2 машини Hyundai і "Жигулі".

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В момент обвалу у гаражі заїхала машина, а двоє людей стояли просто в епіцентрі завалу.

Власник "Жигулі"перебував біля гаража, спілкувався з сусідом. І в той момент сусід побачив, що відбувається обвал даху, потягнув його на себе. І тим самим врятував людину,

– розповів член гаражного кооперативу Сергій Лук'янов.

Одному із постраждалих 81 рік, іншому – 41. Старший чоловік відбувся переляком, у молодшого – забій грудної клітини. Його вже виписали з лікарні. Водій, заблокований у автівці, зміг вибратися з-під завалу самотужки. Ледь не потрапив під лавину ще один автовласник. Чоловік не дійшов до обвалу 20 метрів.

Мене б давно не було. Врятувало те, що виїжджала машина, і я переговорив з власником. І все рухнуло,

– згадує власник гаража Микола Радіонов.



Сніг обвалився разом із дахом



Дах обвалився над 70 боксами



Сніг роздавив 2 машини Hyundai і "Жигулі"



Через обвал постраждали дві людини

Наразі кілька власників гаражів вже написали позови до керівництва кооперативу.

"Правління кооперативу та голова кооперативу несуть відповідальність за те, щоб споруди не несли загрозу життю чи здоров'ю як громадян, так і їх техніці", – зазначила речниця Московського відділу поліції Харкова Евеліна Черепахина. Кого карати у цій справі – визначить поліція. Правоохоронці кваліфікували справу як порушення правил експлуатації будівель.

Момент обвалу потрапив на відео камер спостереження. В одну мить сніг та дах летять просто на автівки.

Відео обвалу даху зі снігом

Хто відповідальний за наслідки від падіння брил?Взимку люди часто страждають від падіння снігових брил та бурульок. А все через те, що власники будинків нехтують елементарними правилами безпеки.



Як зазначають юристи, за подібні трагедії несуть адміністративну та кримінальну відповідальність ті, хто обслуговує приміщення.



Для позову до суду потрібно:

- двоє свідків;

- фото або відеодоказ, на якому буде чітко видно, що ситуація сталася саме в цьому місці і саме з вами або вашим майном.



У Київській міськдержадміністрації запевняють – тих, хто вчасно не чистить дахи – оштрафують. З власників приватних будинків стягуватимуть 1360 гривень, а штраф для юридичних осіб і посадовців на 400 гривень більший.