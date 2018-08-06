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Жеребкування Ліги Європи: визначилися можливі суперники "Зорі" та "Маріуполя"

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Результати жеребкування кваліфікації Ліги Європи
Результати жеребкування кваліфікації Ліги Європи

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи. Участь на цій стадії турніру можуть прийняти і два українські клуби – луганська "Зоря" та "Маріуполь".

Так, суперником "Зорі" може стати переможець пари "РБ Лейпциг" – "Універсітатя Крайова". "Маріуполь" ж, у випадку проходження у плей-оф кваліфікації Ліги Європи, зіграє з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

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Нагадаємо, "Зоря" у третьому кваліфікаційному раунді зіграє проти португальської "Браги". Перший матч у Запоріжжі – 9 серпня. У той же день "Маріуполь" зіграє в Одесі проти французького "Бордо". Матчі-відповіді заплановані на 16 серпня.

Результати жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги Європи:

Шлях чемпіонів:

Переможець пари Олімпія/ХІК – переможений у парі Црвена Звезда/Спартак Трнава (ЛЧ)

Переможець пари Хапоель/АПОЕЛ – переможений у парі Астана/Динамо Загреб (ЛЧ)

Переможець пари Корк Сіті/Русенборг – переможений у парі Зальцбург/Шкендія (ЛЧ)

Переможець пари Легія/Дюделанж – переможець пари Алашкерт/Клуж

Переможець пари Спартак/Судува – переможений у парі Селтік/АЕК Афіни (ЛЧ)

Переможець пари Шериф/Валюр – переможений у парі Карабах/БАТЕ (ЛЧ)

Переможений у парі Мальме/Відеотон (ЛЧ) – переможець пари ТНС/Мітьюлланд

Переможець пари Торпедо Кутаїсі/Кукес – переможець пари Лудогорець/Зрінські

Основний шлях:

Слован/Рапід – Хайдук/Стяуа

Сігма/Кайрат – Севілья/Жальгіріс

Аполлон/Динамо Брест – Вітесс/Базель

Сарпсборг/Рієка – Пюнік/Маккабі

Ягеллонія/Гент – Маріуполь/Бордо

Рейнджерс/Марібор – Уфа/Прогрес

Нордшелланд/Партизан – Бешикташ/ЛАСК

Хапоель/Аталанта – ЦСКА Софія/Копенгаген

Динамо Мінськ/Зеніт – Хіберніан/Мьольде

Тренчін/Фейєнорд – Штрум/АЕК Ларнака

Генк/Лех – Спартак Суботіца/Брондбю

Олімпіакос/Люцерн – Істанбул Башакшехір/Бернлі

Зоря/Брага – РБ Лейпциг/Універсітатя Крайова.

Перші зустрічі відбудуться 23 серпня, матчі-відповіді – 30 серпня.

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Теги: Новини спорту Новини України Ліга Європи ФК Маріуполь ФК Зоря
Джерело: 24 Канал
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