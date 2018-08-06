Жеребкування Ліги Європи: визначилися можливі суперники "Зорі" та "Маріуполя"
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи. Участь на цій стадії турніру можуть прийняти і два українські клуби – луганська "Зоря" та "Маріуполь".
Так, суперником "Зорі" може стати переможець пари "РБ Лейпциг" – "Універсітатя Крайова". "Маріуполь" ж, у випадку проходження у плей-оф кваліфікації Ліги Європи, зіграє з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.
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Нагадаємо, "Зоря" у третьому кваліфікаційному раунді зіграє проти португальської "Браги". Перший матч у Запоріжжі – 9 серпня. У той же день "Маріуполь" зіграє в Одесі проти французького "Бордо". Матчі-відповіді заплановані на 16 серпня.
Результати жеребкування плей-оф кваліфікації Ліги Європи:
Шлях чемпіонів:
Переможець пари Олімпія/ХІК – переможений у парі Црвена Звезда/Спартак Трнава (ЛЧ)
Переможець пари Хапоель/АПОЕЛ – переможений у парі Астана/Динамо Загреб (ЛЧ)
Переможець пари Корк Сіті/Русенборг – переможений у парі Зальцбург/Шкендія (ЛЧ)
Переможець пари Легія/Дюделанж – переможець пари Алашкерт/Клуж
Переможець пари Спартак/Судува – переможений у парі Селтік/АЕК Афіни (ЛЧ)
Переможець пари Шериф/Валюр – переможений у парі Карабах/БАТЕ (ЛЧ)
Переможений у парі Мальме/Відеотон (ЛЧ) – переможець пари ТНС/Мітьюлланд
Переможець пари Торпедо Кутаїсі/Кукес – переможець пари Лудогорець/Зрінські
Основний шлях:
Слован/Рапід – Хайдук/Стяуа
Сігма/Кайрат – Севілья/Жальгіріс
Аполлон/Динамо Брест – Вітесс/Базель
Сарпсборг/Рієка – Пюнік/Маккабі
Ягеллонія/Гент – Маріуполь/Бордо
Рейнджерс/Марібор – Уфа/Прогрес
Нордшелланд/Партизан – Бешикташ/ЛАСК
Хапоель/Аталанта – ЦСКА Софія/Копенгаген
Динамо Мінськ/Зеніт – Хіберніан/Мьольде
Тренчін/Фейєнорд – Штрум/АЕК Ларнака
Генк/Лех – Спартак Суботіца/Брондбю
Олімпіакос/Люцерн – Істанбул Башакшехір/Бернлі
Зоря/Брага – РБ Лейпциг/Універсітатя Крайова.
Перші зустрічі відбудуться 23 серпня, матчі-відповіді – 30 серпня.
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