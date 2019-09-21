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      Жінка заявила, що викинула новонароджену дитину, імовірно, у смітник

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      На Дніпропетровщині жінка заявила, що викинула свою новонароджену дитину: каже, що та народилися мертвою
      На Дніпропетровщині жінка заявила, що викинула свою новонароджену дитину: каже, що та народилися мертвою / Фото з відкритих джерел

      У Жовтих Водах на Дніпропетровщині мати викинула новонароджену дитину. За словами жінки, вона зробила такий крок, оскільки дитина була мертвою.

      Як повідомляє спільнота "Небайдужі Жовті Води" з посиланням на поліцію, сама жінка є родом з села Йосипівка Петрівського району. До Жовтих Вод вона поїхала перед пологами, а проживала тут у квартирі свекрухи.

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      Про те, що породілля могла викинути дитину, запідозрили її сусіди з Йосипівки, тому поставили жінці відповідні питання. На це вона відповіла, що сама вдома народила мертву дитину та викинула її.

      Потім сусіди про інцидент повідомили поліцію. Правоохоронцям спершу горе-матір сповістила, що викинула дитину під трубами, а потім, що просто у сміттєвий бак.

      Поки тіло дитини не знайдено. Тривають слідчі дії.

      Додамо, що жінка вже мала двох дітей.

      Схожий випадок трапився наприкінці червня у Чернівцях. Тут також горе-матір Анна Пилявська викинула на пустирі мертву дитину у червоній валізі. Згідно з результатами судово-медичної експертизи, дитина померла через напад бронхіальної астми. Вже на початку серпня правоохоронцям вдалося затримати жінку, проте за деякий час вони її відпустили, скільки прокурор не підписав повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Жертви Новини Дніпра Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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