Мітинг організували 14 березня. У мережі опублікували патріотичні фото з національною символікою.

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У Білозерці люди всією дорогою вирушили на мітинг. Вони огорнені синьо-жовтими прапорами, а жінки – вдягнули віночки.



Жительки Білозерки під час мітингу / Фото Суспільного

До слова, жителі Херсонщини – дуже сміливі люди та патріоти своєї країни. Мітинги в місті та області відбуваються ледь не щодень.

Наприклад, 13 березня у Херсоні відбулась масова акція з гаслом "Херсон – це Україна". Окупанти кілька разів вікривали вогонь по місцевих, але вони не злякалися.

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