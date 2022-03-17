Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у фейсбуці місцевий мешканець Володимир Ємельянов. Люди регулярно демонструють окупантам, що їм нічого робити в України.

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Поблизу міської ради Скадовська не було окупантів, але висів російський прапор. Один з небайдужних мешканців спокійно під’їхав на велосипеді й без жодних проблем зняв триколор ворога.

Як місцевий мешканець зняв російський прапор: дивіться відео

Нагадаємо, 16 березня окупанти викрали міського голову Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. Люди вийшли на протести. Пізніше стало відомо, що мера відпустили. Однак заступник ще перебував в полоні ворога.

Важливо – Втрати ворога станом на 17 березня: