Для цього очільник прикордонників запустив флешмоб до якого може долучитися кожен користувач соцмереж. Для цього достатньо лише опублікувати пост із вказівкою напрямку для російського тирана.

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Що запропонував Сергій Дейнеко

Флешмоб Дейнеко полягає в тому, щоб фраза "Путін, іди на**й!" прозвучала різними мовами. Автор посту показав, як вона виглядатиме у 27-х варіантах та закликав поширити один із них.

Щоб карлик зрозумів – мир та демократичні цінності завжди перемагають,

– написав він на своїй сторінці.

Крім того, Дейнеко запропонував користувачам соціальних мереж перекласти фразу мовами, які не згадані у публікації.

Читайте оригінальний текст публікації:

Український Народ продовжує протистояти російській імперії зла на всіх напрямках.

Усі бачать, що москва - столиця кривавої орди, якою керує одержимий маніяк. Проте вороже побєдобєсіє розбивається Україною. Пропоную своєрідний флешмоб. Скрізь відправляти пуйла вслід за його кораблем. І хай це звучить по всьому світу різними мовами. Щоб карлик зрозумів – мир та демократичні цінності завжди перемагають!!!

1. Путин, иди на**й! (російська)

2. Putin, f*ck you! (англійська)

3. Putin, f*ck dich! (німецька)

4. Poutine, va te faire foutre! (французька)

5. Путин хьай дэ тент хьо! (чеченська)

6. פוטין לך תזדיין! (іврит)

7. Putin, vaffanculo! (італійська)

8. ¡Putin, que te jodan! (іспанська)

9. Putin, idź w chuj! (польська)

10. Putins, ej nahuj! (латвійська)

11. Siktir git Putin! (турецька)

12. Putinai, eik šiknon! (литовська)

13. Putyin, eridj a faszba! (угорська)

14. Putin, choď do piči! (словацька)

15. Putin, du-te-n pulă! (румунська)

16. პუტინ, იდი ნახუი (грузинська)

17. Πουτιν αει γαμησου! (грецька)

18. أيري فيك يا بوتين (арабська)

19. Putin, jdi do prdele! (чеська)

20. Putin, knep dig selv! (данська)

21. Putin, faen ta deg! (норвезька)

22. Mine persse, Putin! (естонська)

23. Painu vittuun, Putin! (фінська)

24. Putin, vai-te lixar! (португальська)

25. プーチンめ、消え失せろ (японська)

26. 滚蛋，普京 (китайська)

27. ¡Putin, vete a la verga! (іспанська (лат. Америка)).