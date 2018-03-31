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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жителів дев'яти областей України попереджають про сильний вітер та вихід річок із берегів

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ілюстративне фото
ілюстративне фото

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку, пов'язану з природними явищами. На 31 березня прогнозують сильний вітер у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Там пориви вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

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Також рятувальники зауважують, що з 31 березня в річках України може різко піднятися рівень води. Це пов’язано з очiкуваними дощами та сніготаненням.

З берегів можуть вийти річка Тиса, Боржава, річки басейнів Прип’яті та Захiдного Бугу (у Львiвській та Волинській областях), річка Дунай в районі міста Вилкове (Одеська область),
– попереджають рятувальники

Теги: Новини України Негода в Україні ДСНС
Джерело: 24 Канал
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