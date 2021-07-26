Я думаю, цієї інформації достатньо, щоб вже зараз кожен з нас задумався про те, скільки ж доведеться витратити на опалення житла взимку. Хочу також нагадати, що цілком імовірно і ціни на електроенергію також підуть вгору. Можливо, саме час зараз подбати про енергоефективність житла взимку.

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Оскільки мене постійно питають, скільки коштує утримання житла в Італії, які там тарифи на газ і т.п., я вирішив порівняти фактичні витрати на квартиру у Києві та подібне за розмірами житло в Римі.

Простіше за все – електрика

​Просто порівнюємо тарифи. Отже, одна кіловат-година в Римі коштує в 6,8 раза більше, ніж у Києві. І це притому, що я підключився за акційною ціною – дешевше, ніж більшість споживачів минулого року.

З 1 серпня тариф мені вже точно збільшать. І тоді різниця буде приблизно в 8 разів. Що цікаво – з 2011 року тарифи на електроенергію в Римі знизилися приблизно в півтора раза. Отже, ця різниця 10 років тому була значно більшою, але зросла не внаслідок зростання у нас, а через падіння у них!

Тепер про опалення

Тут все значно складніше, бо в Римі кожен опалює житло, як вважає за доцільне – хто електрикою, хто газом, а є й такі, що пелетами. Зрозуміло, що в Римі значно тепліше, ніж у Києві взимку, але мені опалення газом (найдешевший варіант опалення) обійшлося за 1 квадратний метр у 9 разів дорожче, ніж у Києві. В Києві опалення метра квадратного на місяць коштувало приблизно 9 гривень (при цьому температура трималася на рівні 17 – 19 градусів), а в Римі – близько 80 гривень за метр квадратний за місяць. Правда, там доводилося тримати температуру на рівні 22 градуси, тому що інакше надмірна вологість у помешканні робить проживання там надто некомфортним. Але термоізоляція житла в Римі теж значно гірша, ніж у Києві.

Тому, різниця співставних показників була б у 5 разів, я думаю. Правда, зробити термоізоляцію в Римі та замінити вікна й двері буде коштувати космічних грошей у порівнянні з Києвом. Але це шок – там же тепліше!

Ще цікавіше – тариф на утримання будинків

У Римі він теж не включає жодних капітальних витрат – тільки прибирання і т.п. Тут різниця на 1 квадратний метр вийшла в 5 разів. Тобто в Римі в 5 разів дорожче. Зрозуміло, і енергія і робоча сила там значно дорожчі.

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Виходить, що утримання 1 квадратного метру коштує в Римі в середньому в 9 разів більше, ніж у Києві. Щоб було зрозуміліше: якщо у вас квартира на 100 квадратних метрів, то взимку за неї потрібно буде платити 14,6 тисячі гривень (541 долар) тільки комунальних у порівнянні з 2,1 тисячі (77 доларів) у Києві!

Про воду не писав, бо в Римі, переважно, немає лічильників, але раз на рік приходить рахунок. Але приблизно вийде стільки ж, як у Києві. Підігрів води кожен робить собі сам. У Києві, як я бачу, дедалі все більше так само – бойлери у всіх майже вже стоять, бо виходить дешевше.

Тепер порівняємо середні зарплати

У Києві вона близько 20 тисяч гривень. У Римі – 1511 євро або 48 тисячі гривень. Але у Києві йдеться про чисту, в Римі – про "грязну" ЗП. Тому приведемо до спільного знаменника. "Додому" в середньому римський працівник приносить 1052 євро або 33,5 тисячі гривень.

Комунальні витрати в Римі (якщо житло 100 метрів) будуть, відповідно, складати 44% від середньої ЗП, а в Києві – 10%. Цікаво, що в Римі тих, хто не платить, відразу відключають від всіх послуг. А в Києві таких повно в кожному будинку.

Але насправді різниця ще більша – адже 1 квадратний метр житла коштує в Римі приблизно в 4 – 5 разів більше, ніж у Києві. І за них теж потрібно платити так чи інакше. Отже, виходить, що значну частину доходів італійці витрачають на житло. І саме тому вони тримають температуру повітря в приміщенні взимку не вище 17 – 18 градусів.

Правда, що все пізнається в порівнянні. Також потрібно розуміти, що витрати на комунальні послуги в Україні будуть зростати невідворотно, що б політики там не обіцяли. А цього року суттєве зростання просто є невідворотним.

Бережіть себе!