Тривога у Житомирі вже, нагадаємо, лунала і 3 березня. Це сталося о 14:30.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Увага! Повітряна тривога у Житомирі – станом на 03:32. Слід негайно йти в укриття!
Джерело:Суспільне
Тривога у Житомирі вже, нагадаємо, лунала і 3 березня. Це сталося о 14:30.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!