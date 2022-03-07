Загарбники вгатили по Житомирщині приблизно о 20:20. Ворог завдав по області двох авіаударів.
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На Житомирщині ворог завдав авіаударів по нафтобазах
Внаслідок авіаударів сталося влучання в нафтобази у місті Житомир та селищі Черняхів,
– повідомили рятувальники.
У Житомирі виникло займання резервуару місткістю 10 метрів кубічних. До гасіння залучили 20 надзвичайників та 4 одиниці техніки.
У селищі Черняхів загорілися два напівпорожні резервуари, їхня місткість поки невідома. З приватних житлових будинків, розташованих поряд, евакуювали людей. Борються з пожежею 24 рятувальники, які залучили 5 одиниць техніки.
За попередньою інформацією, внаслідок обох вибухів жертв та постраждалих немає.
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