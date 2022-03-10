У Житомирі після 19:00 ракета прилетіла у приватний будинок. Пошкоджена також АЗС, котельня і теплотраса, у двох лікарнях міста вибило шибки. Двоє житомирян травмувались.
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Росіяни 9 березня бомбардували Житомирщину. Сирени в області лунали весь час. У результаті авіаударів загинули 6 людей, постраждали – 12.
Джерело:Нацполіція
У Житомирі після 19:00 ракета прилетіла у приватний будинок. Пошкоджена також АЗС, котельня і теплотраса, у двох лікарнях міста вибило шибки. Двоє житомирян травмувались.
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