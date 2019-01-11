Життя в кредит: скільки мільярдів боргу має виплатити Україна у 2019 році

Скільки чекати на покращення, яке обіцяють політики – невідомо. А от мільярдні борги доведеться віддавати вже зараз. У найближчі три роки Україні доведеться сплатити кредиторам рекордні суми. Мова йде про 48 мільярдів доларів. Це майже цілий річний бюджет держави. Третину з того маємо погасити вже цього року.

Україна розпочала новий бюджетний рік. Ще нічого не зробили і не заробили, а вже треба шукати гроші, щоб розрахуватися з боргами.

Читайте також: Помірна інфляція, стабільний курс: які економічні прогнози для України на 2019 рік

"От що мене сьогодні в'яже по рукам і по ногам? Це те, що ми маємо сьогодні з вами віддати 417 мільярдів внутішніх-зовнішніх запозичених боргів за попередній період. Що таке 417 мільярдів це 2 бюджети війська", – зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

З 14 мільярдів доларів, які потрібно повернути цього року, третина – це лише відсотки. Бо влада не лише брала кредити під дуже високі ставки.



Динаміка накопичення боргу Укрїною

Зрештою, набралася аж 75 мільярдів доларів кредитів. Левову частку із яких по собі залишив уряд втікача Миколи Азарова. Тоді ми всі були багатшими, і цей борг не був критичним. Але економічний спад, який почався після їх втечі, призвів до стрімкого зростання боргів. Із 40 % у 2013 році до критичних 80 % від ВВП у 2016 році.



Відношення боргу до ВВП

Щоб українці знову не опинилися по вуха у боргах, Міністерство фінансів постановило:

Державний борг та гарантований державою борг не можуть бути більше 60 %,

– заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

І вийти на цю цифру ми маємо за рік. Але з боргової ями ми виберемось лише тоді, коли частка позик в бюджеті опуститися хоча б до 35% від ВВП. Для цього потрібно знайти не лише стимули для зростання економіки, але й гроші для погашення боргів. І не відомо, що важче. У Мінфіні кажуть: грошей немає, але знайдуть.

Рік буде не простий. Ми про це казали і усвідомлювали цю ситуацію. В кінці року ми отримали перший транш від Єврокомісії – 500 мільйонів євро. В цьому році ми також очікуємо другий транш отримати – також 500 мільйонів євро,

– сказав заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

В грудні МВФ надав Україні додаткові 1,5 мільярди доларів для стабілізації економіки. Під гарантії Світового банку Мінфін планує залучити на ринку ще мільярд євро. А продовження співпраці із МВФ дасть можливість уряду залучити позики ще й в США чи Канаді під низькі відсотки. Якщо і цього не вистачить, то на погашення боргів пустять резерви Національного банку.

Якщо будуть страждати золотовалютні резерви, то це може мати навантаження на валютний курс,

– наголосив заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Тому позичати гроші спробують в інвесторів, запропонувавши їм державні облігації. Вже до осені планують залучити щонайменше 660 мільйонів доларів. А внутрішні кредитори можуть взагалі погодитись перекредітувати державу.

Найбільше навантаження буде всередині року. Якраз між президентськими і парламентськими виборами. Якоїсь такої прямої загрози зараз не видно. Коштів вистачає,

– зазначив виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

Якщо українським експортерам вдасться повторити минулорічний рекорд, то навіть політичні виклики не похитнуть валютного курсу. Він становитиме 27-30 гривень за долар. Головне, щоб після парламентських виборів восени новий уряд продовжив гасити борги.

Читайте також: Скільки грошей залишилося на рахунку Держказначейства та Нацбанку України: відомі суми

Рекордні ж виплати Україну чекають вже за два роки – аж 28 мільярдів. Усього ж у найближчі три роки ми маємо віддати більше 40 мільярдів доларів. Це майже все, що витрачає держава за цілий рік.