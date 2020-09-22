В Білорусі продовжують боротися з режимом Олександра Лукашенка. Так, на знак протесту активісти закликали білорусів не оплачувати комунальні послуги.

Відповідне повідомлення з'явилось на білоруському опозиційному телеграм-каналі NEXTA. Жителів країни переконують, аби вони нічого не боялись, адже, згідно зі законом, має пройти місяці несплати, перш ніж щось мають відключити.

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У повідомлені зазначається, що "нарешті настав час показати ЖКГ, хто тут господар".

Десятиліттями окупанти говорили нам, що білоруси не оплачують комунальні послуги в повному обсязі. І до того ж щороку підвищували тарифи і продавали газ населенню набагато дорожче за закупівельну вартість. Десятиліттями білоруси не могли дізнатися, як формується ціна на надання послуг... Ні в кого немає гарантій, куди підуть ваші гроші від оплати компослуг,

– зазначив телеграм-канал.

Окрім цього, білорусам радять "зайняти співробітників ЖКГ справжньою роботою" і скористатись сервісом для відправки громадянами запитів.

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