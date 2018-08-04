Жорстоке побиття школярки в Одесі: нападниць не покарають

Поліція провела роз'яснювальні бесіди з дівчатами-підлітками, які жорстоко побили свою однолітку в Одесі. Проте нападницям не загрожує жодне покарання.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що більшість учасниць конфлікту є неповнолітніми, тому їм вдасться уникнути кримінальної відповідальності.

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Покараними будуть тільки батьки підлітків, проте символічно. Адже законом у схожих ситуаціях передбачається стягнення символічного штрафу в розмірі 51 гривні.

За словами дитячого психолога Марії Штупери, постраждалій дівчинці знадобитися щонайменше рік, щоб пройти реабілітацію після інциденту.

Нагадаємо, в кінці липня в Одесі група дівчат-підлітків жорстоко побили ровесницю, а потім забрали її речі. Уся бійка супроводжувалась криками: "Як воно – бути хвойдою?" та нецензурною лексикою.



У поліції відкрили справу та з’ясували, що причиною конфлікту між дівчатами став хлопець, який раніше зустрічався з однією із нападниць, а згодом, розірвавши з дівчиною стосунки, почав залицятися до потерпілої.