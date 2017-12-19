Жорстокий обстріл Новолуганського: волонтер розповіла про ситуацію в селищі

Селище Новолуганське оговтується після обстрілу "Градами". Ввечері 18 грудня бойовики порушили мінські угоди й гатили по мирних жителях із системи залпового вогню. Внаслідок обстрілів поранено 8 людей, серед них – дитина. Пошкоджено півсотні будинків.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомила волонтер та юрист Харківської правозахисної групи Яніна Смелянська.

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З селища Новолуганське після нападу бойовиків проводиться евакуація місцевих жителів. Однак дуже мало людей зголошуються покинути місто. Здебільшого, для цього українці обирають власні авто, а не автобуси, які виділили спеціально для цивільних.

Всі люди, з якими ми спілкувались, зокрема, ті, чиї помешкання зруйновані, залишаються в селищі. Хтось йде до родичів, знайомих, якщо житло дуже постраждало. Але загалом люди залишаються в своїх домівках,

– розповіла Яніна Смелянська.

Як обіцяли чиновники, пункти обігріву та польова кухня таки працюють в Новолуганському. Але люди здебільшого просять у волонтерів не харчів, а будматеріалів, щоб відновити пошкоджені будинки. Організація з Харкова надає таку допомогу.

На території селища працюють рятувальники та сапери, які ліквідовують снаряди, що не розірвались. Таких небезпечних "подарунків" від терористів у Новолуганському багато. Мова йде понад 40 снарядів від "Градів".

Нагадаємо, що 18 грудня приблизно о 17 годині з тимчасово окупованої території окупанти з системи реактивного залпового вогню БМ-21 "Град" почали обстрілювати мирне Новолуганське. За словами журналіста Андрія Цаплієнка, вогонь прицільно вели по житловому районі населеного пункту. Терористи потрапили в школу та дитячий садочок. Наразі в селищі немає електропостачання. На місці розгорнули оперативний штаб.