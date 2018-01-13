Жовта преса Росії опустилася до рівня нижче плінтуса, – російський боксер Ковальов гостро прокоментував відео з українськими військовими

Чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBO росіянин Сергій Ковальов гостро розкритикував російські ЗМІ та жертв пропагандистського "зомбіящика" за неадекватну реакцію на його пост з Instagram української соціальної реклами "Люби".

У коментарях до ролика підписники Ковальова почали звинувачувати боксера у зраді Росії, підтримці України і пропаганді українських військових. Після цього російський чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії за версією WBO видалив відео з профілю.

"Мене ніхто ніколи не гнобив і я за власним бажанням видалив ролик зі свого акаунту в Instagram, щоб уникнути нервових зривів у заздрісників, так як деякі з них неадекватно відреагували заклик "любити", замість того, щоб лаяться, як кішка з собакою між собою в повсякденному житті, що в ролику і було продемонстровано", – написав Ковальов.

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Варто зазначити, що у відео під назвою "Люби: Відеоролик Єдності", створене Міністерством інформаційної політики України, мова йде про те, що варто любити, замість того, щоб постійно сваритися. У ролику використано образ українського військового.

"Взагалі не важливо, хто, куди, звідки і в чому там їхав, та хоч голі нехай їдуть, адже головний сенс ролика був в тому, що і було показано, "ЛЮБИ". І все адекватні люди, а їх, як завжди більшість, побачили цей посил", – зазначив російський боксер.

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Попри це, у багатьох росіян розміщення такого ролику викликало обурення.

"Практично всі коментарі були позитивні, за винятком "хворих на голову" персонажів, які в підсумку і взяті жовтою пресою за основу того, щоб назвати мене "зрадником". Дуже сумно усвідомлювати, що в російському суспільстві є люди з таким життєвим настроєм, який проявила жовта преса, і у них немає майбутнього", – написав Ковальов.

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"Я спортсмен з 11 років і всю свою спортивну кар'єру беру участь в змаганнях на аренах усього світу, представляючи свою країну, виносячи прапор своєї країни, хоча Росія нічого мені не дала натомість, крім мого місця народження і російського менталітету", – підсумував Ковальов.