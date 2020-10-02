Санкційний список ЄС проти Білорусі є заслабким, адже там немає Лукашенка. На позицію ЄС та США вплинула загроза Путіна, який у будь-яку хвилину готовий втрутитись, зокрема, ввести до країни війська.

Євросоюз та США вбачають агресивну політику Кремля і не хочуть, щоб Білорусь остаточно відійшла під вплив Росії. Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

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За його словами, навіть коли Лукашенка запрошували до Європейського Союзу на саміти чи зустрічі – він ігнорував ці запрошення через те, що не запрошували Путіна.

Це дуже слабкі санкції, які мало чим вплинуть на Лукашенка. Однак ніхто й не думав, що хтось зробить таку важливу справу, повалення диктатора, замість білорусів,

– розповів журналіст.

Санкції у відповідь

Згідно зі словами Калиновського, Білорусь у європейській політиці займає невелике місце, зокрема, через порушення прав людини. Водночас для ЄС був позитивним той факт, що Мінськ був переговорним майданчиком для подолання війни через російську агресію на Донбасі, зазначив він.

"У Мінську відбувались засідання "нормандського саміту", проходили переговори ТКГ щодо врегулювання на Донбасі. Однак наразі малоймовірним є те, що такі переговори можуть відновитися. Тому що Лукашенко потрапляє у повну залежність від Путіна та російської політики", – зазначив кореспондент "Радіо Свобода".

Як санкції вплинули на білорусів

Валерій Калиновський сказав, що білоруси отримали можливість поїхати до ЄС завдяки візі, незважаючи на карантин і закриття кордонів. ЄС буде продовжувати контакти з білоруським суспільством, зокрема, санкції показують солідарність з народом Білорусі, наголосив він.

Також кореспондент "Радіо Свобода" повідомив, що на 3 жовтня запланували жіночий марш, а на 4 жовтня – великий марш на підтримку політичних в'язнів. За його словами, правозахисники нарахували в Білорусі вже 77 політичних в'язнів.

Що відомо про санкції ЄС щодо Білорусі