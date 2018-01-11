Журналісти дізналися про що говорили Путін та Медведчук

Президент Росії Володимир Путін 11 січня зустрівся зі спецпредставником України у Тристоронньої контактній групі Віктором Медведчуком.

Про це пише Business FM з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Під час зустрічі політики обговорили другий етап обміну полоненими між Києвом і псевдо республіками "ДНР" і "ЛНР".

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Окрім того, Путін та Медведчук говорили про звільнення українців, засуджених на території Росії, перспективи введення миротворчого контингенту ООН на Донбас та перспективи виконання Мінських угод.