Журналісти дізналися про що говорили Путін та Медведчук
01:33, сьогодні 500 Читать новость на русском
Президент Росії Володимир Путін 11 січня зустрівся зі спецпредставником України у Тристоронньої контактній групі Віктором Медведчуком.
Про це пише Business FM з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
Під час зустрічі політики обговорили другий етап обміну полоненими між Києвом і псевдо республіками "ДНР" і "ЛНР".
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Окрім того, Путін та Медведчук говорили про звільнення українців, засуджених на території Росії, перспективи введення миротворчого контингенту ООН на Донбас та перспективи виконання Мінських угод.
Джерело: 24 Канал
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