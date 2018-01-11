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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Журналісти дізналися про що говорили Путін та Медведчук

01:33, сьогодні 500 Читать новость на русском
Путін зустрівся зі своїм кумом Медведчуком
Путін зустрівся зі своїм кумом Медведчуком / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін 11 січня зустрівся зі спецпредставником України у Тристоронньої контактній групі Віктором Медведчуком.

Про це пише Business FM з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Під час зустрічі політики обговорили другий етап обміну полоненими між Києвом і псевдо республіками "ДНР" і "ЛНР".

Читайте також: Візантійська практика Москви, або Чому Кремль погодився на обмін полоненими

Окрім того, Путін та Медведчук говорили про звільнення українців, засуджених на території Росії, перспективи введення миротворчого контингенту ООН на Донбас та перспективи виконання Мінських угод.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Мінські домовленості Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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