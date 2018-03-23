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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Журналісти з'ясували, де та як живе Савченко

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Надія Савченко разом із сестрою Вірою та прес-секретарем Тетяною Проторченко
Надія Савченко разом із сестрою Вірою та прес-секретарем Тетяною Проторченко / Соцмережі

Позафракційний народний депутат без мандату Надія Савченко переконує, що не має жодних побутових привілеїв. Як виявилося, мешкає вона в одному з найбільш криміногенних районів Києва Троєщині у багатоквартирному будинку. У квартирі політик живе з мамою та сестрою Вірою, а над їхніми дверима є камера спостереження.

Як повідомляє ТСН у своєму матеріалі, більшість сусідів парламентарки говорять із журналістами неохоче та через зачинені двері.

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"Одним словом: жінка є жінка. Погано неможна, а одним словом… Вибачте", – кажуть люди.

Зазначається, здебільшого вони не вірять, що Савченко збиралася підірвати парламент.

"Так неправильно. Спершу піднімати вгору, а потім мордою об асфальт", – підкреслюють сусіди Савченко.

Однак, є і ті, хто переживає за власну безпеку через сусідство з опальною народною обраницею.

"Незрозуміло, яка в когось із людей може бути реакція. Оскільки ми живемо в одному будинку, це може бути що завгодно: і бомба, і залякування", – зауважила пані Інна.

До слова, у перший робочий день у Верховній Раді Савченко розповідала, що приїхала громадським транспортом – на тролейбусі та метро. Щоправда, пізніше камери фіксували, як Надія користується автомобілем 2007-го року випуску, який є записаним на членів її родини, яка, між іншим, володіє ще однією машиною 2011-го року випуску.

Крім того, Савченки мають земельну ділянка на околиці Києва, яку мати депутата отримала у 2016 році: там досі лише один фундамент.

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Як говорять сусіди, давно нікого на землі Савченко не бачили, а сама мама пояснювала, що доньки відмовляли її від такого рішення, однак вона прагнула відновити справедливість.

"У мого батька забрали 4 гектари землі і 1 гектар лісу, і тому, коли мені тепер запропонували землю – я маю право", – заявляла свого часу Марія Савченко.

Теги: Новини України Надія Савченко Затримання Савченко Новини політики Новини Києва Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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