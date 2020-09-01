У Білорусі продовжується наступ на опозицію. У Мінську напередодні затримали члена президії Координаційної ради Лілію Власову. Ні її рідним, ні іншим членам Ради не повідомили причину арешту. Крім цього, в країні масово затримують представників ЗМІ. Тих, хто висвітлює протести, зупиняє поліція.

Правоохоронці перевіряють всіх, хто робить фото та відео з місця подій. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

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За його словами, представники засобів масової інформації потрапляють під перевірку – на кілька годин їх доставляють у відділки поліції.

"На журналістів оголошено полювання", – зазначив він.

Лукашенко вдає, що нічого не відбувається

1 вересня в Мінську відбувся великий марш студентів. Попри те, що ОМОН намагався завадити ході протестній ході відбутися, колони учасників пройшлися до проспекту Незалежності в Мінську в бік площі Якуба Коласа.

Як зауважив Валерій Калиновський, влада розігнала довготривалий протест студентів. Відомо про жорстокі затримання та розгін людей ОМОНівцями.