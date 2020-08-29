Влада Білорусі неприпустимо обмежує роботу ЗМІ в країні. В Євросоюзі наголошують, що білоруській владі варто було зосередитися на реалізації прагнень народу, а не залякуванні та перешкоджанні діяльності представників медіа.

Європейський союз вважає неприйнятним продовження довільних обмежень для незалежних та іноземних ЗМІ у Білорусі. Таку заяву у твіттері зробив офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля Петер Стано.

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З а його словами, це ще одна спроба білоруської влади обмежити вільний потік інформації.

Натомість владі варто було б зосередитися на задоволенні прагнень білоруського народу,

– зазначив представник Борреля.

Раніше Стано вже закликав до звільнення затриманих журналістів і мирних протестувальників у Білорусі. Він зазначав, що "вільна преса має вирішальне значення для демократії, якої вимагає народ".

Обмеження свободи ЗМІ в Білорусі: основне

нещодавно під час акцій протесту у Білорусі силовики затримали півсотні представників незалежних та іноземних ЗМІ;

білоруське МВС заперечує затримання журналістів та стверджує, що їх доставляли до відділків міліції для перевірки документів;

вночі 29 серпня на території Білорусі заблокували сайти двох видань, які висвітлювали протести в країні та критикували чинну владу – "Наша Ніва" і Naviny.by. Загалом від початку протестів у країні заблокували понад 70 ресурсів;

Крім того, акредитації позбавили двох журналістів BBC та ще чотирьох "Радіо Свобода".

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