Зима по-українськи: в Одесі кущ малини потішив соковитими плодами

У самий розпал зими за календарем в Одесі на вулиці Троїцькій неочікувано вродив кущ малини.

Про це повідомляє місцеве видання "Молдаванка". Крім того, ресурс опублікував відповідне фото.

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Зазначається, що кілька свіжих і дозрілих плодів на кущі у палісаднику виявив місцевий мешканець Андрій Тимчик.



В Одесі неочікувано дозріла малина: фото

За його словами, від побаченого можна тільки розводити руками – природа точно щось наплутала.

Видання також додає, що у грудні 2017 року в деяких одеських дворах можна було побачити квітучі троянди та хризантеми.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що перед Новим роком у Сумах зацвіли троянди, на Вінниччині – сакури та підсніжники, а в ботанічному саду Львова – кілька рослин.