Зимове сонцестояння: коли настане астрономічна зима

Зимове сонцестояння у 2017 році відбудеться 21 грудня о 16:28. Період зимового сонцестояння вважається початком астрономічної зими і зміною зодіакального сузір’я – коли Сонце вступає до знаку Козерога і повертає на весну.

Зимове сонцестояння: що це таке

21 і 22 грудня – найкоротші дні в році, а ніч з 21 на 22 – найдовша. У такому положенні сонячний диск затримається впродовж 3 днів (звідки й походить власне назва "сонцестояння").

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І, починаючи з неділі, Сонце почне поступово здійматися над горизонтом, його "небесний шлях" збільшуватиметься, а світовий день почне прибувати. Світловий день 21 грудня триватиме 7 годин, а до 31 грудня день вже триватиме приблизно на 6 хвилин довше.

Астрономія пояснює це явище так – під час зимового сонцестояння в північній півкулі Землі Сонце найменший час залишається над горизонтом, займаючи найнижчу позицію над обрієм. Під час зимового сонцестояння центр Сонця проходить через найпівденнішу точку екліптики, що має схилення -23° 27'. Цей момент у 2017 році буде о 16:28.

У миті сонцестоянь Сонце у своєму видимому русі по екліптиці найбільше віддаляється від небесного екватора і досягає найбільшого схилення, північного або південного.

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Протягом декількох сусідніх днів сонцестояння Сонце майже не змінює схилення, його полуденні висоти в небі майже незмінні; звідси й походить сама назва сонцестояння

День зимового сонцестояння: прикмети

У народі існує багато прикмет щодо дня зимового сонцестояння. Ось деякі з них:

• Якщо ви займетеся новими справами в день зимового сонцестояння, то у вас обов'язково все вийде.

• Якою буде погода на день зимового сонцестояння, така ж буде і на Новий рік.

• Якщо у цей день з'явиться іній, то в наступному році можна чекати прекрасний урожай зернових. А якщо ж буде вітер, то буде багато яблук і груш. Дощ у цей день обіцяє теплу, але дощову весну.

• Кілька днів після зимового сонцестояння так само треба стежити за погодою. Наприклад, 25 грудня визначає характер усієї зими: якщо цей день виявиться морозним, тепла варто чекати не скоро. А мороз 29 грудня, в день пророка Огія, означає, що така погода затримається до Хрещення.

Також прийнято в день зимового сонцестояння займатися духовними практиками, медитувати – потужний потік енергії, який іде з неба на Землю, багаторазово підсилює вплив медитації.

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