Зінченко перейде у "Вулверхемптон" за 16 мільйонів євро, – ЗМІ

Півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко перебереться у "Вулверхемптон" за 16 мільйонів євро.

"Містяни" прийняли пропозицію та готові відпустити українця навіть попри його бажання залишитись в клубі, повідомляє Mirror.

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"Для мене "Манчестер Сіті" – кращий клуб світу. Всі мріють тут грати і я – не виняток. Я намагаюся вчитися кожен день і маю намір боротися за місце у складі, але готовий до всього, тому що повинен бути професіоналом. Невідомо, що буде далі, але я мрію залишитися", – цитує Зінченка видання.

Наразі Олександр Зінченко бере участь у поєдинках своєї англійської команди в рамках International Champions Cup-2018. 26 липня він вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" в матчі проти "Ліверпуля" й провів на полі 66 хвилин. 29 липня в рамках International Champions Cup-2018 "Манчестер Сіті" зіграє проти німецької "Баварії".