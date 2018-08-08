Зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі переніс термінову операцію

Американський актор, відомий за роллю Чендлера у серіалі "Друзі", Метью Перрі переніс термінову операцію. У нього сталася перфорація шлунково-кишкового тракту.

Як пише The Daily Mail, 48-річний Перрі перебуває в одній із лікарень Лос-Анджелеса.

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"Він вдячний за турботу, просить і надалі поважати його приватність, поки він одужує", – сказав речник актора.

Метью Перрі

Видання вказує, що причини перфорації шлунково-кишкового тракту можуть бути різними: виразки, запалення, онкологічні захворювання, а також механічні травми, які можуть завдати під час процедур як колоноскопія, або коли пацієнт проковтує якийсь гострий предмет. За словами експертів, такий стан дуже небезпечний і може спричинити сепсис та смерть пацієнта.

Хто такий Метью Перрі? Американо-канадський актор, найбільш відомий роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", а також Ніколаса "Оза" Озеранскі у стрічці "Дев'ять ярдів". Також брав участь в озвучуванні епізоду "Сімпсонів".