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Зірки "Вартових галактики" підтримали режисера, якого вигнали через скандальні Twitter-пости

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Джеймс Ганн
Джеймс Ганн / www.imdb.com

Голлівудські актори з фільму "Вартові галактики" підписали спільний лист, в якому висловили підтримку режисеру Джеймсу Ганну. Місяць тому студія Disney звільнила Ганна з проекту через старі Twitter-публікації.

У дописах Джеймс Ганн неоднозначно жартував про згвалтування, педофілію і тероризм, через що кіностудія назвала це неналежним і вигнала його з художнього фільму. Тепер актори вирішили висловити підтримку кінодіячу, оскільки він залишався чудовим керівником і хорошою людиною. Під листом з онлайн-петицією підписались такі зірки як Бредлі Купер, Зої Салдана, Він Дізель, Дейв Батіста, Карен Гіллан, Пом Клементьефф, Майкл Рукер і брат режисера Шон Ганн.

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Ми повністю підтримуємо Джеймса Ганна. Ми вражені його раптовим звільненням і навмисно чекали ці десять днів, щоб подумати, помолитися, вислухати аргументи і обговорити. Нас надихали люди, які підтримували режисера і хотіли, щоб він залишався режисером третьої частини фільму, але разом з тим ми були збентежені тим, як інші почали вибудовувати дикі теорії змови навколо нього,
– йдеться у відкритому листі.

Актори у спільному листі додали, що причиною такому політичному осуду може бути зростаючий політичний розкол в країні, який може продовжитись. "Ми сподіваємося, що американці, незважаючи на їхні політичні погляди, встоять перед стадним інстинктом і припинять травлю", – додають актори в дописі, опублікованому на Instagram-сторінці головного героя "Вартових галактики" Кріса Пратта.

Онлайн-петицію про повернення Джеймса Ганна в кінопроект Disney для знімань третьої частини стрічки вже підписало більше 350 тисяч чоловік.

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Скандал Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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