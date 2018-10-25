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      Зірку серіалу "Друзі" Девіда Швіммера запідозрили у пограбуванні: курйозна реакція актора

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      Зірку серіалу "Друзі" Девіда Швіммера запідозрили у пограбуванні:
      Зірку серіалу "Друзі" Девіда Швіммера запідозрили у пограбуванні:

      Мережа вибухнула від новини: британська поліція розшукує грабіжника, дуже схожого на популярного актора Девіда Швіммера.

      З часу виходу останньої серії рейтингового серіалу "Друзі" минуло близько 15 років, а голлівудський красень Девід Швіммер, який зіграв Росса Геллера знову став зіркою мережі. Все тому, що у Великобританії поліція розшукує злодія, який поцупив з магазину товари. Зловмисник ззовні дуже нагадував відомого актора. 

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      Ви впізнаєте цю людину? Ми хочемо поговорити з ним у зв'язку з крадіжкою в Блекпулі 20 вересня,
      – звернулись у мережі правоохоронці, додавши фото злодія. 

      Реакція самого актора не забарилась. Девід Швіммер повторив дію свого "двійника" та кумедно звернувся до правоохоронців. 

      "Офіцери, клянусь, це не я. Як бачите, я був у Нью-Йорку. Працьовита Блекпульська поліціє, успіху з розслідуванням", – написав актор, додавши кумедне відео. 

       

      Не менш курйозно відреагували на новину і користувачі мережі. "Будь ласка, будьте обережні: він вивчив техніку карате...", "Чому? Чому погані речі трапляються з хорошими людьми?"– з гумором згадали Росса Геллера прихильники серіалу. 

       

      Згодом правоохоронці зробили офіційну заяву, зазначивши, що Девід Швіммер на час пограбування перебував у Сполучених Штатах. Дотепні користувачі мережі додали, що на це є відеопідтвердження, як актор на іншому кінці світу грабує магазин Нью-Йорка. 

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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