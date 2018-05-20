Зла королева та беззубий хлопчик: підбірка найкумедніших мемів з королівського весілля
Грандіозне весілля Меган Маркл та принца Гаррі відбулось 19 травня, однак навіть сьогодні в мережі не перестають обговорювати найкурйозніші випадки з весільної церемонії.
Серед найцікавішого що варто відзначати, це незадоволений вигляд королеви Єлизавети II – бабусі принца Гаррі, яка впродовж всієї служби сиділа понурою та жодного разу не усміхнулась. Схоже, вона не надто схвалює вибір свого внука та й нові деталі церемонії, які ввела Меган Маркл у своє весілля, теж не надто сподобались Її Величності.
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Також в мережі подейкують, що під час весільної церемонії Меган Маркл не здійснила перед королевою Єлизаветою II традиційний реверанс, хоча, цього не можна знати точно, оскільки камери не завжди були спрямовані на молодят чи королеву.
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Також в час очікування принца Гаррі та його свідка-брата принца Вільяма на наречену Меган Маркл, експертам вдалось з’ясувати, що принц Вільям сказав братові, що у нього затісні штани.
А от перед початком церемонії одними з перших слів, які промовив принц Гаррі, коли побачив Меган, були на кшталт: "Як ти себе почуваєш? Виглядаєш дивовижно". Іншим здалось, що він говорив: "Я скучив. Мені пощастило". Деякі взагалі стверджують, що друга фраза, яку промовив принц, була "Мені страшно до всрачки".
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