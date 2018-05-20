Зла королева та беззубий хлопчик: підбірка найкумедніших мемів з королівського весілля

Грандіозне весілля Меган Маркл та принца Гаррі відбулось 19 травня, однак навіть сьогодні в мережі не перестають обговорювати найкурйозніші випадки з весільної церемонії.

Серед найцікавішого що варто відзначати, це незадоволений вигляд королеви Єлизавети II – бабусі принца Гаррі, яка впродовж всієї служби сиділа понурою та жодного разу не усміхнулась. Схоже, вона не надто схвалює вибір свого внука та й нові деталі церемонії, які ввела Меган Маркл у своє весілля, теж не надто сподобались Її Величності.

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“yes, yes, God save me and all that” pic.twitter.com/PXuLIh5kjK — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 19 мая 2018 г.

#QueenElizabeth : "Stop it Phillip, it was not funny. Don't hide the car keys again, and I'm dead serious." pic.twitter.com/8t9crEbrId — Dr. David Romei (@DavidRomeiPHD) 19 мая 2018 г.

Також в мережі подейкують, що під час весільної церемонії Меган Маркл не здійснила перед королевою Єлизаветою II традиційний реверанс, хоча, цього не можна знати точно, оскільки камери не завжди були спрямовані на молодят чи королеву.

Did Meghan not curtsy to the Queen or did I just miss it?! #RoyalWedding — Kate Middleton Fans (@RoyallyKate) 19 мая 2018 г.

@fuggirls Any idea why there was no curtsy to the Queen? — Monicia Warner (@moniciawarner) 19 мая 2018 г.

Could someone please tell me why she did not curtsy to the Queen? Is this a new protocol? Because she is American? Because she forgot? What? — Zoe Thinks (@ZoeThinks) 19 мая 2018 г.

Apparently no curtsy. Some saying as Duchess of Sussex is still a US citizen - but she has curtsied to Queen before, so a precedent had been set. Odd. — William Hanson (@williamhanson) 19 мая 2018 г.

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Також в час очікування принца Гаррі та його свідка-брата принца Вільяма на наречену Меган Маркл, експертам вдалось з’ясувати, що принц Вільям сказав братові, що у нього затісні штани.

А от перед початком церемонії одними з перших слів, які промовив принц Гаррі, коли побачив Меган, були на кшталт: "Як ти себе почуваєш? Виглядаєш дивовижно". Іншим здалось, що він говорив: "Я скучив. Мені пощастило". Деякі взагалі стверджують, що друга фраза, яку промовив принц, була "Мені страшно до всрачки".

Також пропонуємо переглянути підбірку інших дуже кумедних та курйозних мемів.

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19 мая 2018 г.

This really is an unfortunate photo. She looks like the scorned woman at the end of an episode of a soap opera.. staring and plotting.. whisky in hand... the regret.. the envy.. #RoyalWedding #ItShouldHaveBeenMe #chelseadavy #TheEx pic.twitter.com/ICw1Fb5G5U — Just Me (@BusiPsych) 19 мая 2018 г.

OMG one of the guests is wearing the same outfit from when Meghan met the queen in the Lifetime movie! #RoyalWedding pic.twitter.com/9SxDO6k2i9 — Michaela (@lifeofaladybear) 19 мая 2018 г.

princess charlotte is me at the beginning of the school year and prince george is me .05 seconds into the semester #RoyalWedding pic.twitter.com/f5zdxziVA6 — ❁ (@warnerdraco) 19 мая 2018 г.