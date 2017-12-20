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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зламав двері, але без сокири: Каплін з прихильниками вдерлись у Мін'юст

13:54, сьогодні 861 Читать новость на русском
Фото з місця подій
Фото з місця подій / Facebook

Народний депутат Сергій Каплін заявив, що блокуватиме Мін'юст, доки міністр "не розблокує Соцпартію". Частину його прихильників уже затримали.

Зламавши двері, "соціалісти" увійшли в кабінет Павла Петренка за відсутності міністра і заявили про намір блокувати Мінюст, доки міністр "не розблокує Соцпартію".

Натомість прес-служба Міністерства юстиції повідомила дещо інше – о 9 ранку в приймальню Петренка вдерлось близько 30 очолюваних Капліном громадян, ідентифікувати яких на той момент не вдалося. "Фактично відбувся силовий захват адміністративної будівлі", – заявили у відомстві.

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Радикально налаштованій групі людей повідомили, що з'явиться після наради, але ті рішуче й у "грубій формі" відмовились покидати будівлю. У відповідь на це до місця події прибула Національна поліція, яка й вивела "соціалістів" з адмінбудівлі.

За словами Мін'юсту, там готові відповісти на усі питання, але без захоплень адмінбудівель.

За словами ж самого Капліна, затримали майже всю політраду СПУ. І хоча його прибічники заблокували машину з затриманими, 10 членів СПУ разом із 2 нардепами все ж повезли у відділок на Герцена, 9.

Теги: Новини України Поліція Сергій Каплін Соціалістична партія Міністерство юстиції Сутички
Джерело: 24 Канал
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