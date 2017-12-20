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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Саакашвілі отримав документи для виїзду в Нідерланди, – ЗМІ

13:15, сьогодні 2394 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / 24 Канал

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі ще минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.

Про це пише видання "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела.

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За даними ЗМІ, після виходу зі слідчого ізолятора, Саакашвілі ходив в посольство Нідерландів.

"Він отримав пакет документів, які дозволяють йому виїхати туди. Але, як бачимо, він цього не зробив. Силою нічого з ним робити поки не планується, йде юридична процедура щодо законності його перебування в Україні. Вона раніше середини січня не закінчиться", – розповіло джерело.

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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