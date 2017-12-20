Саакашвілі отримав документи для виїзду в Нідерланди, – ЗМІ

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі ще минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.

Про це пише видання "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела.

Читайте також: У Порошенка оприлюднили лист від Саакашвілі

За даними ЗМІ, після виходу зі слідчого ізолятора, Саакашвілі ходив в посольство Нідерландів.

"Він отримав пакет документів, які дозволяють йому виїхати туди. Але, як бачимо, він цього не зробив. Силою нічого з ним робити поки не планується, йде юридична процедура щодо законності його перебування в Україні. Вона раніше середини січня не закінчиться", – розповіло джерело.