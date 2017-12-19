У Порошенка оприлюднили лист від Саакашвілі

Прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко оприлюднив лист, написаний лідером "Руху нових сил" Міхеїлом Саакашвілі.

У листі до президента Петра Порошенка Міхеіл Саакашвілі зізнався, що допускав і допускає багато політичних помилок та виступив за деескалацію ситуації.

У листі він також пообіцяв не вдаватися до подальшої дестабілізації і запропонував переговори «з уповноваженим представником».

"З огляду на численні запити журналістів, а також на коментарі самого Саакашвілі, в яких він маніпулює змістом цього листа, прийнято рішення його оприлюднити", – написав Цеголко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що колишній очільник Одеської ОДА та лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі написав лист Президенту України Петрові Порошенку з пропозицією помиритися.

